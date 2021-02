La pluie et la boue? Arnaud Bodart ne s'est pas posé de questions: "C'était un temps pour un gardien" (vidéo)

Le Standard s'est qualifié pour les 1/8es de finale de la Croky Cup en battant le RFC Seraing (1-4) mercredi soir. "On ne s'est pas posé de questions", a commenté Arnaud Bodart, le gardien des Rouches, au micro de notre journaliste Renaud Terreur. "Eux, ils ont pas mal joué sur ce terrain. Mais on a été plus intelligent. Ils ont voulu jouer dangereusement avec la balle alors que ça ne servait à rien. C'est bien parce qu'on a su faire la différence, on ne s'est pas fait peur et le match a vite été plié".

Le portier a été élu "Homme du match": "C'était un temps pour un gardien (rires). Je savais que j'allais devoir rester dans mon but et devoir faire de mon maximum. Ca glisse bien pour les gardiens et les joueurs ont un temps de retard sur nous. Je ne me suis pas posé de questions. Au moins on s'en pose, au meilleur on est, si je puis dire. Je suis content avec la victoire car on savait que c'était un match piège".