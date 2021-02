Vincent Kompany est satisfait du match, mais: "On doit être beaucoup plus efficace" (vidéo)

Voici la réaction de Vincent Kompany après le match de Croky Cup entre le RFC Liège et Anderlecht (0-2).

Anderlecht s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique de football en battant (0-2) le RFC Liège, club de Nationale 1, mercredi, dans le dernier match au programme des seizièmes de finale. "On s'est créé beaucoup d'occasions", a analysé Vincent Kompany au micro de notre journaliste Sébastien Capette. "Maintenant, on va devoir pousser le résultat un peu plus fort quand même parce qu'on se retrouve à seulement 2-0 avec un but qui peut créer une situation qui n'est pas du tout nécessaire, surtout au vu de la physionomie du match. Je voudrais féliciter les joueurs de Liège et leur entraîneur. Ils étaient bien préparés. Je voulais voir beaucoup d'occasions, on en a eu beaucoup, mais on doit être beaucoup plus efficace. On en crée, c'est positif. Ceux qu'on concède en fin de match sont un peu prévisibles au vu de l'âge de l'équipe à ce moment-là (5 changements qui font descendre la moyenne en-dessous des 20 ans, ndlr)".

En huitièmes de finale, c'est un derby bruxellois contre l'Union Saint-Gilloise qui se profile: "Il fallait des supporters. Cela élève le match. Pour Bruxelles, c'est bien. Je suis passionné par les matches comme ça entre clubs bruxellois. C'est un peu de folklore qu'on ajoute. L'Union, c'est clair qu'on ne fait pas face à une équipe de Division 1B. C'est une 1A au vu du niveau de l'effectif. Et on va se préparer comme tel aussi".