Open d'Australie: un cas de Covid complique encore la donne

Les organisateurs de l'Open d'Australie ont assuré jeudi que le premier Grand Chelem de la saison débuterait lundi à Melbourne comme prévu, même si un demi-millier de joueurs et accrédités sont à l'isolement à cause d'un nouveau cas de Covid-19, et que les tournois de préparation ont été suspendus.

Après une saison 2020 bouleversée par la pandémie, les organisateurs avaient fait le pari de maintenir cet événement majeur, au prix d'une logistique extraordinaire du fait de contraintes sanitaires exceptionnelles.

Mais la mécanique s'est de nouveau grippée mercredi avec la découverte d'un cas de Covid-19 parmi le personnel du Grand Hyatt, un des hôtels de quarantaine à Melbourne.

Le risque a beau être "faible" pour joueurs et officiels, selon les autorités, tous les matches prévus jeudi à Melbourne Park, où se déroulent parallèlement six tournois préparatoires à l'Open d'Australie, sont annulés. Une cinquantaine de rencontres étaient programmées, entre ATP Cup, deux autres tournois ATP, et trois tournois WTA.

Mais le patron du tournoi, Craig Tiley, a affirmé qu'il n'avait nullement l'intention de reporter l'Open d'Australie et que ces tournois de préparation reprendraient vendredi.

"Nous sommes absolument confiants sur le fait que l'Open d'Australie aura lieu", a déclaré M. Tiley aux journalistes. "Notre plan est de continuer à jouer demain comme prévu".

- Tirage au sort reporté -

Le tirage au sort de l'Open d'Australie, qui était prévu jeudi soir, a cependant été différé d'un jour. Le tournoi avait déjà été reporté de trois semaines afin de permettre aux joueurs de faire leur quarantaine et de disputer les tournois de préparation.

Le ministre de la Santé de l'Etat de Victoria dont Melbourne est la capitale, Martin Foley, a souligné que les 520 personnes placées à l'isolement étaient des cas contacts: "Nous ne sommes pas inquiets pour eux".

"Mais parce qu'il vaut mieux un excès de prudence, nous voulons tout faire pour suivre et gérer quiconque peut avoir été en contact avec cette personne", a-t-il dit.

Des dispositions particulières ont été prises pour être sûr que tous soient rapidement testés, et qu'ils puissent être de retour vendredi sur les courts. Les résultats sont généralement connus sous 24 heures.

Des médias rapportent que Stefanos Tsitsipas et Stan Wawrinka figurent parmi les joueurs reconfinés. Ce qui n'est pas le cas de Serena Williams, Novak Djokovic ou Rafael Nadal qui ont fait leur quarantaine à Adélaïde.

Plus d'un millier de joueurs, entraîneurs et autres officiels sont arrivés le mois dernier dans des vols charters dédiés, une transhumance qui a pu susciter la perplexité en Australie.

L'immense île-continent est globalement parvenue à contenir le coronavirus au prix notamment d'une quasi fermeture de ses frontières, alors que la pandémie échappe à tout contrôle sur la majeure partie du globe.

Encore traumatisé par le confinement de quatre mois vécu par Melbourne jusqu'octobre, l'Etat de Victoria n'avait plus connu de cas de contamination locale depuis 28 jours avant celui annoncé mercredi.

- "Le droit de savoir" -

L'Australie est un des pays qui a le mieux réussi dans le combat contre le Covid-19, au point qu'à l'exception de confinements ponctuels et localisés, la vie y suit un cours relativement normal. C'est un des rares pays au monde qui peut se permettre d'autoriser du public aux événements sportifs.

Entre 25.000 et 30.000 spectateurs devraient d'ailleurs pouvoir assister aux rencontres de l'Open d'Australie.

Mercredi soir, le Premier ministre du Victoria Daniel Andrews a jugé que le tournoi ne devrait pas être bouleversé. Mais le chef de l'opposition dans l'Etat, le conservateur Michael O'Brien, a demandé une décision sous 48 heures.

"Nous ne voulons pas revivre ce qui s'est passé lors du Grand Prix, quand on avait annoncé l'annulation alors que le public était en train d'arriver", a déclaré M. O'Brien selon le Melbourne Herald Sun. "Les gens ont le droit de savoir ce qui se passe, et le gouvernement doit prendre une décision dans les 24 ou 48 prochaines heures".

Le Grand Prix de Melbourne, premier événement de la saison de Formule 1, avait été l'an passé annulé quelques heures avant les premiers essais en raison d'un cas positif au sein de l'écurie McLaren.

Autour de Melbourne Park, les réactions étaient contrastées jeudi.

"Je suis tout simplement déçu par l'Open d'Australie qui a toujours été une histoire de gros sous, et pas de sécurité du public", a dénoncé John Reilly, un habitant du coin.

Un autre, Greg Rodgers, lui, a cependant estimé que le tournoi marquerait "un retour à la normale".