XV de France: Fabien Galthié contraint de s'adapter

Faire sans Virimi Vakatawa au centre et le troisième ligne François Cros, modifier ses "finisseurs": le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié doit composer avec les blessures avant de dévoiler sa liste jeudi (12h30) pour l'ouverture du Tournoi des six nations face à l'Italie samedi.

Relativement épargné par les forfaits en 2020, Galthié ne l'est pas pour sa deuxième campagne du Tournoi à la tête du XV de France. Pas moins de six joueurs retenus dans les vingt-trois contre l'Irlande (35-27) fin octobre, dernier match de l'édition 2020, sont à l'infirmerie.

Parmi eux, trois titulaires: outre le "magicien" Vakatawa (genou gauche), considéré comme l'un des meilleurs centres du monde, et le solide Cros (pied droit), l'ouvreur Romain Ntamack, opéré d'une double fracture de la mâchoire, est lui aussi absent. Sans oublier trois remplaçants habituels: le talonneur Camille Chat (mollet), le pilier droit Demba Bamba (cervicales) et l'arrière Thomas Ramos (pubalgie).

Le N.8 Gregory Alldritt, lui, s'est entraîné normalement et devrait tenir sa place, après avoir subi une arthroscopie d'un genou en début de semaine passée.

"Sur notre épine dorsale, on a des joueurs qui ont déjà remplacé d'autres joueurs donc on a quand même, sauf catastrophe, une équipe qui tient la route", avait relativisé la semaine dernière Galthié, déjà obligé de jongler en 2020, mais surtout pour des raisons autres que médicales.

Le sélectionneur avait ainsi dû chambouler la quasi-totalité de son effectif pour les deux derniers matches de la Coupe d'automne des nations, contre l'Italie (succès 36-5) et lors de la finale en Angleterre (défaite 22-19 a.p.). Le capitaine Charles Ollivon, le demi de mêlée Antoine Dupont et consorts avaient alors atteint le quota de trois feuilles de match accepté par les clubs.

Mais Galthié avait assez peu fait face à des blessures de son contingent lors du Tournoi 2020: Vakatawa contre l'Italie (35-22), le pilier gauche Cyril Baille en Ecosse (défaite 28-17), l'ailier Teddy Thomas contre l'Irlande, ou encore l'ailier Damian Penaud, aligné seulement à Murrayfield.

Le Clermontois, de nouveau blessé pour l'ensemble des tests de l'automne, est de retour. Deux autres postulent à une place de titulaire sur l'aile: le Racingman Thomas et le Toulonnais Gabien Villière, brillant lors de ses deux premières sélections contre l'Italie et l'Angleterre en novembre et décembre.

- Dulin et Jelonch en pole -

Véritable épine dans le pied du sélectionneur au départ, cette obligation de changer l'effectif à mi-parcours de la tournée automnale a finalement eu du bon. Elle a permis au XV de France de densifier son réservoir. Les vice-champions du monde anglais, lauréats du Tournoi 2020, ont pu le constater le 6 décembre à Twickenham, ne l'emportant que d'extrême justesse après prolongation.

"Ca pousse derrière! C'est dans le bon sens et c'est super pour le groupe", souligne le deuxième ligne Bernard Le Roux.

A Londres, Matthieu Jalibert, habituelle doublure de Ntamack, avait livré sa prestation la plus aboutie en Bleu.

Parmi les quinze titulaires ayant tenu tête à Owen Farrell et ses partenaires, l'arrière Brice Dulin, le N.8 Anthony Jelonch ou encore le flanker Cameron Woki s'étaient aussi mis en évidence aussi et frappent à la porte.

Dulin, meilleur joueur de la Coupe d'automne des nations, pourrait reléguer sur le banc Anthony Bouthier, en difficulté avec son club de Montpellier. Jelonch et Woki concurrencent Dylan Cretin, habituel "finisseur", pour prendre la place laissée vacante par Cros.

Arthur Vincent, présent pour l'ensemble du Tournoi 2020, est lui le premier choix pour pallier l'absence de Vakatawa.

Qui pour remplacer les habituels remplaçants absents ? Le pilier droit du Racing 92 George-Henri Colombe, unique néophyte dans le groupe des 31 réunis pour la préparation à Nice, pourrait en être. Tout comme le talonneur rochelais Pierre Bourgarit, en grande forme avec son club.

Les quinze titulaires probables:

Dulin - Penaud (ou Villière), Vincent, Fickou, Thomas - (o) Jalibert, (m) Dupont - Ollivon (cap.), Alldritt, Jelonch (ou Cretin) - Willemse, Le Roux - Haouas, Marchand, Baille