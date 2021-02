PSG: la déclaration d'amour de Neymar au club parisien

Alors que le Brésilien est actuellement en train de finaliser les derniers détails de son nouveau contrat, il a posté un message sans équivoque sur ses réseaux sociaux.

"Deux mots, sept lettres. Dis les moi et je suis à toi" cette célèbre citation de la série Gossip girl est plus que jamais d'actualité entre Neymar et son club. "Je t'aime PSG" avec une photo du joueur faisant un coeur avec ses doigts, voilà qui laisse peu de place à l'imagination concernant la prolongation de contrat de la star.

Neymar possède un contrat qui tient jusqu'à l'été 2022 avec le club vice-champion d'Europe. Soucieux de préserver son joueur phare, les dirigeants lui ont proposé un nouveau contrat longue période.

Selon les informations de la presse française, le nouveau contrat portera sur 4 nouvelles saisons, jusqu'à l'été 2026. Le salaire ne changerait pas et restera donc aux alentours de 35 millions d'euros. En revanche, ce nouveau contrat comportera plusieurs primes lucratives liées aux performances, comme les succès en Ligue des Champions, en Ligue 1 et les buts marqués.

Toujours selon la presse française, l'officialisation du nouveau contrat arrivera dans la semaine.