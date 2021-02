Coupe du monde des clubs: la compétition commence aujourd'hui

La Coupe du monde des clubs de la FIFA commence aujourd’hui au Qatar. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la compétition qui va sacrer le meilleur club du monde.

La compétition se tient sur une semaine. Elle commence ce jeudi 4 et se termine jeudi 11 prochain.

6 clubs sont en lice pour remporter le trophée : les Tigres de Monterrey (Mexique), Palmeiras (Brésil), Al Ahly SC (Egypte), Uslan Hyundai FC (Corée du Sud), Bayern Munich (Allemagne) et le champion du pays hôte, Al Duhail SC (Qatar). L’Europe et l’Amérique du Sud règnent sans conteste sur ce Mondial des clubs. En seize éditions, c’est toujours le champion de l’UEFA ou de la CONMEBOL qui s’est imposé.

Habituellement, les clubs champions des six confédérations continentales de football disputent le tournoi en compagnie du champion du pays organisateur. Mais cette année ce n’est plus sept mais six équipes qui se disputeront le trophée. En cause ? L’équipe d’Auckland (Nouvelle-Zélande), qui devait représenter l’Océanie, a dû renoncer au déplacement en raison de l’obligation de quarantaine à laquelle elle aurait dû se soumettre à son retour.

Pour sa 17e édition, la Coupe du monde des clubs accueille de nouvelles têtes d’affiches. Les champions du Qatar, Al-Duhail, les vainqueurs de la Ligue des champions de la CONCACAF, les Tigres UANL et le récent vainqueur de la CONMEBOL, Palmeiras effectueront leurs premiers pas dans la compétition.

Le club le plus expérimenté de la compétition est le Al Ahly SC. Les Égyptiens signeront leur 6e participation sur ce tournoi. Le Bayern Munich et le club Coréen Uslan Hyundai FC effectueront quant à eux, leur deuxième apparition.

Après avoir remporté le trophée lors de sa première participation en 2013, le Bayern Munich vise un deuxième sacre, mais aussi le sextuplé… Pour clore l’année à la perfection, le club allemand tentera de soulever son sixième titre en 2020, le seul titre qu’il manque au palmarès des Bavarois. Gagner le trophée leur permettrait de devenir la deuxième équipe à remporter six titres en l’espace d’une année, 12 ans après le FC Barcelone.

Le premier match est prévu à 15h (heure belge) entre les Tigres et Uslan, l'autre rencontre qui oppose les qataris d'Al Duhail aux égyptiens d'Al Ahly à 18h30 (heure belge).