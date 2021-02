Coupe du Roi - L'Athletic Bilbao complète le dernier carré

(Belga) L'Athletic Bilbao, récent vainqueur de la Supercoupe d'Espagne, a pris la mesure du Betis Séville jeudi au terme d'une séance de tirs au but (1-1, 1-4 t.a.b.) lors de la dernière rencontre des quarts de finale de la Coupe du Roi.

Après un premier acte terne avec un seul tir cadré, à mettre à l'actif de Bilbao, le rythme de la partie a augmenté à la reprise. Une belle action collective a permis à Yuri Berchiche de s'infiltrer mais l'envoi du Basque a été repoussé par Robles, portier andalou (46e). Dans la foulée, Bilbao est une nouvelle fois passé proche d'ouvrir le score mais De Marcos, bien servi par Berchiche, n'est pas parvenu à piquer sa tête (71e). C'est finalement le Betis qui a pris les commandes grâce à Juanmi Jimenez, monté au jeu, dont la reprise a trompé Unai Simon (1-0, 84e). Mais Bilbao, jusqu'au-boutiste, a égalisé à la dernière seconde sur une tête croisée de l'inoxydable Raul Garcia (1-1, 90e+4). Après trente minutes supplémentaires pauvres en occasion, Unai Simon a été le grand monsieur de la séance de tirs au but avec deux arrêts décisifs. Berchiche n'a ensuite pas tremblé au moment de conclure. Mercredi, Levante a battu Villarreal après prolongations grâce à un but de Marti Roger à la dernière minute du temps additionnel de la seconde prolongation (1-0, 120e+1). Toujours mercredi, le FC Barcelone s'est imposé sur le terrain de Grenade. Menée 2-0 à l'heure de jeu, l'équipe de Ronald Koeman s'est finalement imposée grâce à une folle remontée, amorcée par Antoine Griezmann et Jordi Alba. Le Barça a d'abord égalisé in extremis dans le temps réglementaire (2-2) avant d'émerger en prolongations (3-5). Mardi soir, le FC Séville s'est qualifié in extremis en venant à bout d'Almeria, pensionnaire de D2, grâce à un but de l'Argentin Lucas Ocampos. Le tirage au sort des demi-finales est prévu vendredi sur le coup de 13 heures. - Les quarts de finale Alméria (D2) - (+) FC Séville 0 - 1 (+) Levante - Villarreal 1 - 0 (a.p.) Grenade - (+) FC Barcelone 3 - 5 (a.p.) Real Betis - (+) Athletic Bilbao 1 - 1 (1 - 4 t.a.b.) (Belga)