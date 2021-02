Soulagement à l'Open d'Australie: tous les joueurs et toutes les joueuses testés négatifs au coronavirus

Tous les joueurs et toutes les joueuses de tennis et les accrédités testés pour le Covid-19 à la suite d'un cas positif dans un hôtel avant l'Open d'Australie ont été déclarés négatifs, ont annoncé vendredi les organisateurs. Elise Mertens, en quarts de finale du WTA Gippsland Trophy, et le duo Sander Gillé et Joran Vliegen, en quarts aussi à l'ATP Murray Open, vont pouvoir jouer.

"Tous les tests effectués hier (...) ont été négatifs", selon un tweet du compte officiel du tournoi. Les six compétitions préparatoires à l'Open d'Australie ont repris vendredi avec un programme très chargé et des formats adaptés pour rattraper le temps perdu. Au total, 507 personnes ont dû se soumettre aux tests et ont été obligées de s'isoler dans une chambre d'hôtel le temps de recevoir les résultats. Les rencontres avaient été annulées jeudi avant de reprendre vendredi. Le demi-millier de personnes testées avaient passé leur isolement dans l'hôtel Grand Hyatt dont un employé a été déclaré positif mercredi. Ils ont été contraints de s'isoler -de nouveau après une première quarantaine plus ou moins stricte de 14 jours à leur arrivée en Australie- dans une chambre d'hôtel dans l'attente de leur résultat. En dépit de ce contre-temps, le directeur de l'Open, l'Australien Greg Tiley, s'est dit confiant sur le fait que les spectateurs pourraient bien assister aux parties préliminaires cette semaine et à l'Open d'Australie qui doit débuter lundi. "Le site sera un endroit extrêmement sûr", a promis Greg Tiley. "Il y a des contrôles, le traçage des contacts, la distanciation physique", a-t-il affirmé. Quelque 25.000 à 30.000 spectateurs devraient assister chaque jour à l'Open d'Australie. Jusqu'à la découverte d'un cas positif chez un employé d'un hôtel, l'État de Victoria n'avait enregistré aucun cas local de coronavirus depuis 28 jours. A la suite de cette nouvelle contamination, les restrictions ont été renforcées concernant le port du masque notamment.

