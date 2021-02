Frayeur au Portugal: un joueur de Porto évacué par une ambulance après un terrible choc avec le gardien adverse

Les images font froid dans le dos. Jeudi soir, Nanu, défenseur à Porto, a dû être évacué par une ambulance après un terrible choc dans les dernières minutes du match avec le gardien de Belenenses.

Le joueur de 26 ans est resté au sol plusieurs minutes avant l'arrivée des services de secours. Une ambulance est ensuite entrée sur le terrain pour pouvoir évacuer le joueur. Les différents acteurs présents sur la pelouse n'ont pas caché leur inquiétude.

Quelques heures plus tard, le FC Porto a donné des nouvelles de son joueur. "Nanu a eu une commotion cérébrale et un traumatisme vertebro-médullaire avec perte de connaissance", a indiqué le club dans un message publié sur Twitter. "Il est actuellement stable, conscient et déjà orienté dans le temps et l'espace. Les examens effectués à l'hôpital S.Francisco Xavier n'ont pas révélé de changements de gravité clinique. Il reste en observation à l'hôpital."

Le match est finalement terminé sur un score nul (0-0). L'entraîneur Sergio Conceicao a regretté la décision arbitrale de ne pas accorder de penalty à son équipe sur cette action dangereuse.