Les amateurs de sport n'en peuvent plus: "je suis à bout"

Vendredi 12 février prochain, une réunion aura lieu entre le ministre fédéral des indépendants et PME, David Clarinval, et un collectif de salle de sport baptisé « Sport is essential ». L’enjeu de cette réunion sera de négocier une réouverture des salles de sport.

Au vu du contexte sanitaire actuel, il est évident que la réouverture ne se fera pas sans mesures strictes. Cela passera par un protocole sanitaire rigoureux et les salles s’appuieront sur un plan qui avait déjà été validé par les autorités lors de la réouverture l'été dernier.

Un autre argument mis en avant par les gérants pour la réouverture de leurs salles, c’est la possibilité de traçage. "On est en 2021" précise Pierre Rousseau, le président de Yoga Room, une de salles faisant partie du collectif. "Aujourd’hui tout est informatisé donc on est capable de tracer chaque entrée et chaque sortie. On sait dire qui est venu, quand il est venu, à quelle heure, avec qui il a pratiqué. Et en plus on peut les contacter par email puisqu’on a leurs données."

Cet argument peut relever un côté sensible car les mots « tracing » ou « données » nous font nager en plein débat sur la protection des données.

Nicolas Boyer est étudiant et pratiquant régulier des salles de sport. "Je suis étudiant en coaching sportif." Nous dit-il via notre bouton orange Alertez-nous. "Mon bonheur et bien-être, je les trouvais dans mon trajet et ma séance de sport quotidienne. Je suis au plus mal."

Pour lui, le tracing proposé comme solution pour la réouverture ne pose aucun problème. "Si ça me permet de faire mon heure ou mon heure 30 de sport, je m’en fous d’être suivi. Si je vais au sport puis que le lendemain on m’appelle pour me dire que je dois me faire tester je le ferai puis je ferai la quarantaine, pas de soucis mais après je retourne m’entraîner dès que possible."

En plus de ses études, Nicolas était lié à sa salle de sport parce qu’il y travaillait. La fermeture a été un double coup dur pour lui. "Avant la fermeture j’étais 80% de mon temps dehors, parfois je partais vers 7h au matin pour rentrer à 23h le soir. J’aimais ce train de vie." Une situation qui s’éternise depuis trop longtemps au goût de l’étudiant qui ferait n’importe quoi pour pouvoir pratiquer à nouveau son sport favori. "Peu importe les conditions pour rouvrir, dans l’état dans lequel je me sens, je suis prêt à tout accepter."