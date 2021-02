Le gros coup de gueule de Zinédine Zidane à propos des rumeurs de départ: "Tu me demandes ça sérieusement?"

Le titre semble hors de portée pour le Real Madrid, relégué à dix points de son rival madrilène qui compte en outre un match en moins, mais pour le retour sur le banc de son entraîneur Zinédine Zidane, guéri du coronavirus, le champion sortant va chercher à reprendre la 2e place dont s'est emparé Barcelone grâce à une meilleure différence de buts.



Les Madrilènes seront privés d'Eden Hazard, de nouveau blessé, mais auront à coeur d'éviter samedi une cinquième défaite en Liga cette saison en se déplaçant chez la lanterne rouge Huesca qui reste sur une victoire à l'extérieur face à Valladolid.

Ce vendredi, en conférence de presse, Zinédine Zidane s'est par ailleurs montré agacé par les rumeurs qui l'annonce régulièrement sur la sellette.

"Tu me demandes ça sérieusement? Si je vais démissionner et rentrer chez moi? Que veux-tu me dire, que chaque jour je suis viré?", a-t-il demandé à un journaliste. "Nous voulons juste travailler avec les joueurs, continuer à nous battre. La saison dernière nous avons remporté la Liga. Nous, le Real Madrid. Alors nous avons le droit de défendre de notre titre. Au moins cette saison, parce qu'après il faudra peut-être des changements. Mais là, laissez-nous nous battre. Encore une fois, nous avons remporté la Liga la saison dernière. Pas il y a dix ans, la saison dernière."

Zidane s'en est globalement pris à tous les observateurs: "Un jour je suis viré, le lendemain je ne le suis plus. Puis si nous perdons, le lendemain je suis de nouveau viré. C'est la réalité. Je l'ai acceptée, mais je suis en colère parce que vous faites votre travail, mais nous voulons tous faire le notre. Respectez ceux qui travaillent ici (...)"

"Zizou" a ensuite quitté brutalement la conférence de presse.