Lukaku 7e buteur le plus efficace dans le Top 5 européen

Romelu Lukaku affole les compteurs du côté de l'Inter Milan. Le Belge est actuel 2e au classement des buteurs en Série A avec 14 buts, juste derrière Cristiano Ronaldo qui en compte 15.

L'observatoire du football CIES a publié un graphe montrant les buteurs les plus efficaces dans les 5 championnats majeurs en Europe (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, France). Avec un ratio de 3,4 tirs par goal, notre compatriote se classe 7e de ce classement prestigieux dominé par Kevin Volland (AS Monaco). Si Romelu est entouré de grands noms tels ceux de Robert Lewandowski, Heung-Min Son et Erling Haaland, les absences de Messi et Ronaldo sont à souligner.