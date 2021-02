Six clubs dans le rouge, Anderlecht en dernière position: les finances inquiétantes des clubs professionnels

La saison 2019-2020 aura porté un très gros coup aux clubs professionnels belges. Si la Commission des Licences confirme qu'aucun club n'a enfreint les règles du fair-play financier, son bilan sur l'économie des clubs belges fait froid dans le dos.

On y découvre que, sur les 21 clubs professionnels belges, seuls 6 tirent un bilan financier positif de la saison dernière. Genk domine ce classement avec un boni de près de 29 millions d'euros, talonné par Bruges et ses 25 millions d'euros de bénéfices. Malgré le huis-clos et les autres effets de la crise sanitaire, le bilan ayant été dressé en août dernier. Charleroi, Ostende et Malines sont les autres clubs dans le vert.

Le reste est une véritable avalanche de pertes. Mouscron a ainsi perdu 3,1 millions d'euros. Le Standard culmine même à 7 millions d'euros de pertes. Mais la pire opération est à mettre au chef d'Anderlecht, dont la situation financière est déjà connue. En une saison, Anderlecht a accumulé 34 millions d'euros de pertes, 9 de plus que la saison précédente. L'Antwerp, avant-dernier, est à -15 millions d'euros.

Une véritable catastrophe pour l'économie de ces clubs de football.