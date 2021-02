Mondial des clubs: départ retardé et grosse colère du Bayern

Le Mondial des clubs a commencé par une mésaventure pour les joueurs du Bayern, bloqués pendant sept heures à l'aéroport de Berlin avant de pouvoir décoller pour le Qatar, où les champions d'Europe jouent lundi leur demi-finale.

Après sa victoire 1-0 vendredi en Bundesliga contre le Hertha, l'équipe avait prévu de décoller dans la soirée de la capitale allemande, pour atteindre Doha six heures et demie plus tard par un vol direct.

Mais les opérations de dégivrage de l'avion ont pris du retard et le contrôle aérien ne l'a pas autorisé à décoller, pour respecter une interdiction de vol qui s'applique de 00h00 à 7h00.

"Nous avons l'impression que les autorités compétentes se sont foutu de nous. Les responsables n'ont aucune idée de ce qu'ils ont fait à notre équipe", a fulminé Karl-Heinz Rummenigge, le patron du club champion d'Allemagne, cité par le quotidien Bild.

Les joueurs du Bayern, très sollicités depuis des semaines, ont joué vendredi en Bundesliga, et doivent disputer lundi une demi-finale mondiale contre les Egyptiens d'Al-Ahly, ouis une finale ou un match de classement jeudi avant de rentrer en Allemagne pour rejouer lundi 15 à domicile en championnat contre le promu Bielefeld.

La délégation avait pourtant pris place dans l'appareil comme prévu vendredi soir, pour un décollage programmé à 23h15. L'avion de la compagnie Qatar Airlines a dû être dégivré en raison des fortes chutes de neige sur la capitale allemande, mais était prêt à décoller à 23h59, raconte Bild.

Le contrôle aérien a refusé le décollage, arguant que l'heure limite avait été dépassée de 30 secondes, ajoute le quotidien.

Les Allemands ont finalement décollé quelques minutes avant 7 heures, mais l'appareil a dû faire escale à Munich pour changer d'équipage. Il est finalement reparti à 9h15, pour un vol d'environ 6 heures.