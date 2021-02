Six nations: Paolo Garbisi, un nouvel espoir pour l'Italie

C'est l'éclaircie dans la grisaille italienne. A 20 ans, l'ouvreur Paolo Garbisi ravive l'espoir dans une sélection ensevelie sous les défaites mais qui rêve de bousculer la France samedi (15h15) à Rome en ouverture du Tournoi des six nations.

Tout s'est accéléré en 2020 pour Garbisi. Encore membre de l'équipe italienne des moins de 20 ans en début d'année, il s'est retrouvé bombardé N.10 de la Nazionale à l'automne. Et dès sa première sélection, en octobre contre l'Irlande, le Vénitien a fait parler de lui en inscrivant un superbe essai.

Son slalom au cœur de la défense du XV du Trèfle, dans les arrêts de jeu, avait permis à son équipe de repartir de Dublin avec une addition un peu moins salée (50-17). Et au joueur du Benetton Trévise (qu'il a rejoint l'an dernier) de cumuler douze points pour ses débuts internationaux.

"Il s'est passé beaucoup de choses et très vite. Les Six Nations en moins de 20 ans en février, le confinement, puis les débuts en Pro14, et l'appel en équipe nationale. Même dans mes rêves les plus échevelés... Si je raisonnais de façon purement égoïste, je dirais que les choses ne sont pas allées trop mal pour moi en 2020 mais évidemment il y a des choses autrement plus importantes", avait expliqué Garbisi au Corriere dello Sport, avant le voyage en Irlande.

Le jeune homme n'a plus quitté le XV italien depuis, enchaînant après le Tournoi avec la Coupe d'automne des nations, éphémère compétition née de la crise sanitaire. Ces matches se sont soldés par autant de défaites pour les Azzurri mais Garbisi a pu emmagasiner de l'expérience.

Il s'est même frotté au capitaine anglais Owen Farrell, l'un de ses modèles avec le Néo-Zélandais Dan Carter, lors de la dernière journée du Tournoi 2020, à Rome. C'est d'ailleurs dans la capitale italienne qu'il a assisté à son "premier match en vrai" et "précisément à l'âge de 8 ans, à Flaminio", l'ancien stade de la "Ville éternelle".

- Digne héritier de Dominguez ? -

Samedi au Stade olympique, Garbisi, qui a supplanté Tommaso Allan, enfilera pour la sixième fois la tunique frappé du N.10, un numéro qui fait écho pour lui au terme "Io" ("je" ou "moi" en italien). "Attention, ça n'a rien d'égocentrique. Si je vois dans le numéro 10 le mot +Io+, c'est une prise de conscience que mon rôle nécessite de prendre des responsabilités, de décisions au service de l'équipe, c'est un +je+ mais à l'intérieur d'un +nous+", avait expliqué en novembre au site Oasport, celui qui mène en parallèle des études de droit à l'université de Padoue.

"Actuellement, je pense plus au rugby qu'à l'université. Mon cursus est normalement sur cinq ans, mais je pense que je le terminerai après sept ou huit ans. Ce n'est pas un problème pour moi", explique Garbisi, qui n'a donc pas que le rugby dans la vie.

L'ouvreur passé par les clubs de Mogliano et Petrarca Padoue aime "beaucoup d'autres sports" comme le foot, le basket, le tennis et la F1. Mais aussi voyager, "même si avec cette pandémie j'ai dû mettre en pause cette passion", dit celui qui est présenté comme un possible digne héritier de Diego Dominguez.

L'Italie se désespère de trouver un N.10 de la même valeur que l'ancien ouvreur du Stade français, qui avait inscrit 983 points en 74 sélections avant de mettre un terme à sa carrière internationale en 2003.

L'ancien deuxième ligne Marco Bortolami (112 sélections), qui a joué aux côtés de Dominguez et entraîne les avants de Trévise, dit le plus grand bien de Garbisi: "Paolo doit encore apprendre beaucoup mais il a la bonne mentalité, il travaille dur, il est très intelligent. C'est un joueur qui, je pense, va être très important pour l'Italie."