Droits TV du foot: à quel prix regarder le reste de la saison ?

La reprise par Canal+ des droits télévisuels de la saison en cours de Ligue 1 et de Ligue 2 va obliger les passionnés de football à changer d'abonnement, avec à la clé un certain nombre de conséquences tarifaires.

. Quels seront les tarifs de Canal+ ?

Négocié dans l'urgence après l'échec de l'appel d'offre lancé par la Ligue de football professionnel (LFP) lundi, le changement de diffuseur pour le reste de la saison 2020-21 n'a pas laissé le temps aux chaînes et opérateurs de communiquer clairement sur leurs nouvelles conditions tarifaires.

Pas d'inquiétude pour visionner le "classico" OM-PSG de dimanche qui sera diffusé à la fois par Canal+ et Téléfoot.

Mais à partir de la 25e journée, la chaîne de Mediapro disparaîtra, et la Ligue 1, ainsi que tous les magazines associés, ne seront plus visibles que sur la chaîne cryptée.

Le groupe Canal+ prévoit de mobiliser l'ensemble de ses antennes et "il est possible qu'on lance une chaîne pour l'occasion", a annoncé vendredi sur RTL son patron Maxime Saada.

"Il n'est pas exclu que la Ligue 2 soit exposée chez beIN" Sports, a-t-il ajouté, ce qui laisse envisager de possibles offres couplées.

Canal+ n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP concernant une éventuelle évolution des tarifs de son offre actuelle: entre 20,99 et 25,99 euros mensuels pour la chaîne seule selon l'engagement et 10 euros supplémentaires pour le bouquet Sport.

. Faut-il se désabonner de Téléfoot ?

Jeudi soir, la chaîne du groupe sino-catalan Mediapro a indiqué dans un message à ses abonnés qu'elle les tiendrait informés "d'ici dimanche soir" des "détails relatifs à l'arrêt du service ainsi que des modalités de résiliation de (leur) abonnement".

Selon Raphaël Bartlomé, responsable juridique de l'UFC Que Choisir, la chaîne devrait utiliser ce délai pour "optimiser le processus de résiliation" et éviter un traitement individuel coûteux par le service client.

"Dans les conditions générales, il est écrit que chaque mois commencé est dû, ce qui est une belle clause abusive", relève M. Bartlomé, qui suggère plutôt que le mois de février soit facturé "au prorata temporis".

Quoi qu'il en soit, "la priorité est d'arrêter de payer pour un contrat vidé de sa substance", indique le juriste. Lorsque l'abonné constate l'arrêt de la diffusion, il peut mettre fin aux règlements bancaires, en tenant informé par email le service client de la chaîne.

. Et si j'ai contracté une offre auprès d'un opérateur ?

La majeure partie des abonnements Téléfoot provient toutefois d'un des quatre principaux fournisseurs d'accès à internet (Orange, Bouygues, SFR et Free) qui ont tous signé des accords de distribution avec le groupe sino-espagnol.

"Il n'y aura pas de démarche à faire", insiste Orange, premier opérateur fixe avec 11,8 millions d'abonnés. "A partir du mois de mars, il n'y aura plus de prélèvement", et "le trop perçu (de la prestation de février interrompue) sera remboursé", a indiqué l'opérateur.

Même discours du côté d'Altice (propriétaire entre autres de SFR, mais aussi de RMC Sport): les abonnés de SFR qui disposaient de l'option Téléfoot ne seront plus prélevés du montant associé à celle-ci à partir du 8 février ou en seront remboursés.

En revanche, les clients de l'offre couplée avec le bouquet RMC Sport, vendue autour de 30 euros mensuels et qui inclut le championnat anglais et la Ligue des champions, "basculeront" sur le bouquet seul au prix actuel entre 19 et 25 euros par mois selon l'engagement (ou à partir de 9 euros mensuels pour les abonnés SFR).

"Le contrat étant modifié, les abonnés à qui cela ne convient pas pourront résilier de toute façon", a précisé le groupe.