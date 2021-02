Un incendie ravage le circuit du GP d'Argentine de Moto GP (vidéo)

Le circuit Termas de Río Hondo, qui accueille le GP d'Argentine en moto, a été victime d'un terrible incendie la nuit dernière. Le feu s'est déclaré aux environs de 23h et a couvé pendant plusieurs heures, forçant de très nombreux pompiers à intervenir sur place. Les dégâts y sont considérables.

Les propriétaires confirment en effet que l'ensemble des stands ont été détruits, de même que les salles VIP, la salle de presse et celle de la direction de course. Les assurances vont maintenant intervenir et les organisateurs du GP d'Argentine de Moto GP espèrent encore pouvoir tout remettre en place d'ici l'édition 2021, prévue en toute fin de saison.

Le Moto GP fera son retour le 28 mars, par le GP de Qatar.