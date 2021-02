La fédération italienne écarte la piste raciste: courte suspension en vue pour Ibrahimovic et Lukaku

Leur clash avait fait le tour du monde: Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic devraient s'en sortir sans trop de peine après leur vive altercation. La thèse du racisme aurait été écartée et les deux hommes ne risquent plus qu'une courte suspension.

Après s'être échangés des insultes et un tête contre tête qui avait fait le tour du monde, Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku vont pouvoir passer à autre chose. La Gazzetta Dello Sport explique aujourd'hui que les auditions du géant suédois par le procureur fédéral italien ont permis d'écarter la thèse du racisme. Le joueur avait invité Lukaku a "faire ses rites vaudou de merde" lors du derby de Milan. Cette décision permettrait aux deux hommes de ne plus risquer grand chose. La suspension pour comportement antisportif est la plus probable, avec maximum deux journées d'absence. Ibrahimovic en risquait 10 si ses propos étaient considérés comme racistes. L'affaire devrait bientôt être entérinée.