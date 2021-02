Ce joueur du Real Madrid tente un beau dribble mais se loupe complètement (vidéo)

Pour remplacer Eden Hazard dans le onze madrilène, Zinedine Zidane avait opté pour Vinicius Junior. Le Brésilien bénéficie d'un fort crédit de la part du Français mais suscite pas mal de questions, avec des performances globalement moyennes depuis le début de la saison.

Et ce n'est pas ce geste tenté face à Huesca qui va convaincre ses détracteurs. Vinicius a en effet tenté un dribble audacieux, lobant son adversaire mais ne contrôlant pas vraiment le ballon. Résultat: un coup de pied de but immédiat et une salve de critiques sur les réseaux sociaux. Pas sa meilleure inspiration, en effet...