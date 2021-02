Championnats d'Europe d'athlétisme en salle - Hanne Maudens signe un record personnel sur 400 mètres

(Belga) Hanne Maudens a remporté samedi le 400 mètres lors du deuxième micromeeting de Gand. L'ancienne spécialiste de l'heptathlon a signé un record personnel en 53.78. Seuls septs Belges ont été plus rapides.

Le record personnel de Maudens, qui a arrêté l'heptathlon l'été dernier après un burn-out pour s'aligner sur le 400 et le 800 mètres, était de 55.17, réalisé la semaine dernière. Elle a besoin d'un chrono de 52.73 pour se qualifier à l'Euro. A Gand, les Belgian Cheetahs Paulien Couckuyt et Liefde Schoemaker ont fini deuxième et troisièmes en, respectivement, 54.13 et 54.68. "C'est beau, mais je m'y attendais un peu", a confié Maudens. "Avec du rythme de course dans les jambes, j'irai de plus en plus vite. A l'Euro, j'espère participer avec les Belgian Cheetahs, bien sûr, mais j'ai aussi des ambitions personnelles. Ce minima se trouve dans mes capacités." Maudens, qui avait initialement annoncé qu'elle mettrait l'accent sur le 800 mètres, se concentre actuellement sur le 400 mètres. "Il me reste trop peu de temps avant Tokyo pour que mon endurance soit suffisante sur 800 mètres. Après les Jeux, je vois du potentiel sur 800 mètres, mais nous avons décidé de nous concentrer sur le 400 mètres jusqu'à Tokyo." (Belga)