Championnats d'Europe d'athlétisme en salle - Nafi Thiam satisfaite de sa première sortie après onze mois

(Belga) Nafi Thiam a disputé samedi, durant le deuxième micromeeting de Gand, sa première compétition en onze mois. La spécialiste de l'heptathlon a couru le 60 mètres haies en 8.39 à deux reprises. Son record personnel est de 8.23.

Tant en série qu'en finale, Thiam a couru en 8.39. La victoire est revenue en 8.28 à Eline Berings. "Je peux être satisfaite", a commenté Thiam. "Pour une première course depuis aussi longtemps, c'est bon. Malheureusement, lors des deux courses, j'ai commis la même erreur technique à la troisième haie, mais si j'ai un peu de temps pour travailler ma technique, tout ira bien." Thiam décidera seulement fin février si elle participe à l'Euro indoor de Torun, en Pologne (5-7 mars). "Si j'avais couru en 8.60 aujourd'hui, cela n'aurait pas eu de sens d'aller à l'Euro, mais ici, c'est prometteur. J'ai encore un mois de temps." Avec les mesures sanitaires strictes, ce micromeeting de Gand se tient dans des conditions particulières: seulement trois athlètes par séries et pas de public. "C'était bizarre", a confié Thiam. "Mais d'un autre côté, je suis toujours tellement concentrée sur moi-même que je ne regarde jamais les autres ou le public, donc pour moi, cette course n'était pas si différente." La semaine prochaine, Thiam participera au concours de la longueur au meeting de Val-de-Reuil, en France. (Belga)