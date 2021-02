Superprestige - Toon Aerts heureux de la victoire finale: "J'ai dû puiser dans mes ressources"

(Belga) Malgré une journée compliquée et une sixième place samedi lors de la dernière manche à Middelkerke, Toon Aerts a remporté le classement général du Superprestige. "Je sors d'une semaine très éprouvante et j'étais un peu fatigué au départ sur un parcours qui me convient. C'était une heure de souffrance", a-t-il reconnu après la course

"J'ai tout de suite senti que le tempo était très élevé pour moi et que je ne pouvais pas suivre", a expliqué Aerts. "J'ai roulé pour grignoter chaque place et j'ai dû puiser dans mes ressources. J'ai repris confiance lorsque j'ai vu Lars van der Haar (son équipier, ndlr.) devant moi car je savais que je pouvais compter sur lui. Finalement, je termine sixième et Eli Iserbyt troisième, ce qui est suffisant pour gagner et j'en suis très heureux."