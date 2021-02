Scénario fou et merveille de Bruno Fernandes: un partage incroyable entre Manchester United et Everton (vidéos)

Manchester United, qui a perdu Paul Pogba sur blessure, a été accroché par Everton (3-3), samedi lors de la 23e journée de Premier League, et pourrait voir City prendre le large en tête dimanche, alors qu'Arsenal, battu à Aston Villa (1-0), voit l'Europe s'éloigner.

Un but plein de hargne, au bout du temps additionnel, par Dominic Calvert-Lewin (3-3, 90+4) ne laisse qu'un point aux Red Devils qui menaient de deux buts à la pause. Ils restent donc 2 longueurs derrière Manchester City (47 points) qui se déplace à Anfield Road, dimanche - et qui pourrait porter un coup presque fatal aux espoirs de Liverpool de conserver son titre, en cas de défaite -, et compte un match en retard.



United perd aussi une belle occasion de consolider sa place dans le top 4, après le nul (0-0) de West Ham (5e avec 39 points) chez le relégable Fulham. Après l'ivresse du 9-0 infligé à Southampton en milieu de semaine, c'est une peu la gueule de bois pour United qui avait toutes les cartes en main. Avec un bon pressing et du réalisme, United avait pris le large sur une tête d'Edinson Cavani (1-0, 24e) et une frappe superbe de Bruno Fernandes du coin de la surface (2-0, 45e).



Quarante-cinq premières minutes légèrement ternies par la sortie de Paul Pogba (38e), qui se touchait la cuisse droite en grimaçant, laissant présager une blessure musculaire. Mais au retour des vestiaires, ils se sont faits rejoindre en trois minutes grâce à un autre milieu de terrain français, Abdoulaye Doucouré.



Doucouré n'a eu qu'à pousser au fond un centre de Dominic Calvert-Lewin mollement dévié par David De Gea (2-1, 49e) avant de trouver la volée de James Rodriguez sur un centre pour l'égalisation (2-2, 52e). Luke Shaw a cru donner la victoire aux siens sur une tête renversée (3-2, 70e), mais c'était sans compter sur Calvert-Lewin qui s'est arraché pour emmener le ballon sur un coup-franc de Lucas Digne et tromper un De Gea de près.

