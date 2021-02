XV de France: de bonnes raisons d'y croire à Dublin

Application pendant 80 minutes, des habituels remplaçants qui répondent présents et Antoine Dupont au sommet: le XV de France, large vainqueur de l'Italie (50-10), a enrichi sa confiance à Rome, avant d'aller défier l'Irlande dimanche prochain à Dublin où il n'a plus gagné depuis 2011.

. Concentrés jusqu'au bout

C'était la principale interrogation. Les Bleus allaient-ils taper un grand coup sur la faible sélection italienne ou manquer d'enjoliver le score comme au Stade de France l'an dernier (35-22)? Avec 50 points inscrits et 10 encaissés, la réponse est limpide. Tranchants en contre-attaque, Charles Ollivon et les siens ont inscrit sept essais. Vingt-quatre points en première période et vingt-six en seconde, soit le "même rythme" comme l'a souligné l'ailier Gabin Villière. "On s'était dit qu'on cherchait à gagner mais surtout à être constants sur 80 minutes. C'est important de ne jamais lâcher une occasion de mettre des essais, ça peut compter: on l'a vu l'an dernier", a apprécié le troisième ligne Dylan Cretin, auteur du premier essai.

. Les habituels remplaçants au rendez-vous

Les forfaits sur blessure de l'ouvreur Romain Ntamack (mâchoire), du centre Virimi Vakatawa (genou) et du troisième ligne François Cros, tous titulaires indiscutables sous l'ère Fabien Galthié, ont pu nourrir des inquiétudes. Elles ont vite été balayées à Rome. Matthieu Jalibert a rempli sa mission, en restant dans le cadre voulu par le staff, lui dont le naturel est tourné vers l'offensive et les franchissements. Le N.10 de Bordeaux-Bègles a réalisé un sans-faute devant les poteaux (15 points) et son jeu d'occupation au pied s'est avéré précieux. En l'absence de Vakatawa, le jeune Arthur Vincent (21 ans) s'est illustré avec un premier essai international et des plaquages en série (16). Cretin, doublure de Cros, a aussi aplati pour la première fois en Bleu et assuré dans le secteur de la touche.

. Pour le triangle arrière, c'est carré

Galthié a promu l'ailier Gabin Villière et l'arrière Brice Dulin, qui ont respectivement poussé vers la sortie Vincent Rattez et Anthony Bouthier, et renouvelé sa confiance en un autre ailier, Teddy Thomas. Banco! Ce dernier a signé un doublé et évité un essai italien d'un coup de pied en première période, alors que son apport en défense est souvent critiqué. Dulin a lui fait le job sous les ballons hauts et signé un essai servi par un coup de pied par dessus de... Villière dont l'activité, autant en attaque qu'en défense, est aussi à saluer.

. Dupont sur tous les fronts

Dernier passeur sur le premier essai construit collectivement, le demi de mêlée toulousain a délivré trois autres passes décisives et inscrit un essai. Une prestation hors norme pour le demi de mêlée toulousain qui s'est rendu indispensable au XV de France. Et démontre qu'il fait partie des meilleurs du monde à son poste. "Antoine joue dans la cour des grands donc là c'était un peu facile pour lui", a nuancé l'ancien international Emile Ntamack (46 sélections de 1994 à 2000) dans le journal L'Equipe dimanche. Mais offrir quatre essais à ses coéquipiers dans un match reste rarissime. Un seul Français l'avait fait avant lui lors du Tournoi: Frédéric Michalak en 2006 face à... l'Italie.

. De légers bémols

Six pénalités concédées lors des vingt premières minutes, c'est encore trop même s'il n'y en a eu que neuf à la fin. Mais ce n'est pas simple de trouver "l'équilibre entre l'engagement, la férocité et le contrôle", comme l'a souligné Galthié. Le sélectionneur a insisté sur le secteur de mêlée perfectible dans ce domaine. Mais c'est l'un des rares bémols avec l'apport léger du banc. A la décharge des remplaçants comme la première ligne Gros-Bourgarit-Aldegheri, l'ouvreur Louis Carbonel ou encore le trois quarts polyvalent Damian Penaud, il n'est pas évident de s'illustrer dans un match déjà plié.