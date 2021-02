L'Antwerp s'offre le derby anversois au Beerschot dans une folle fin de match

(Belga) L'Antwerp s'est imposé 1-2 sur le terrain du Beerschot dans le derby anversois comptant pour la 24e journée, la 26e effective, de Jupiler Pro League dimanche. L'Antwerp a inscrit deux buts en fin de match via Lamkel Zé (84e) et Gerkens (87e) avant que Frans ne réduise le score (89e).

Sur une pelouse compliquée en raison des chutes de neige qui ont touché une partie de la Belgique depuis samedi soir, la première période était très fermée et aucune équipe ne parvenait à se créer la moindre occasion franche. Sous les yeux du sélectionneur national Roberto Martinez, la seconde période était du même acabit et les deux formations se livraient une âpre bataille avec certains parfois à la limite. Au niveau des occasions, la rencontre restait fermée même si l'Antwerp se montrait le plus menaçant sans pour autant inquiéter Mike Vanhamel, le portier du Beerschot. Les hommes de Franky Vercauteren ouvraient finalement le score à six minutes du terme grâce à Lamkel Zé qui prolongeait le centre de Gélin au fond des filets (84e). L'attaquant camerounais écopait d'un carton jaune pour avoir célébré son but en s'asseyant sur un des sièges vides du Kiel. Trois minutes plus tard, Gerkens doublait la mise pour le 'Great Old' (87e) avant que Frans ne réduise l'écart en vain pour les Rats (89e). Au classement, l'Antwerp reste deuxième avec 46 points tandis que le Beerschot occupe toujours la huitième place avec 37 points. (Belga)