Etoile de Bessèges: victoire finale de Wellens, revoilà les Belges  

Après cinq ans de domination française, le Belge Tim Wellens (Lotto-Soudal) a remporté dimanche à Alès la 51e Etoile de Bessèges cycliste, renouant avec la tradition des grands vainqueurs du plat pays dans le Gard.

Vainqueur vendredi à Bessèges, il a accru son avance sur ses poursuivants dimanche, reléguant le Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos-Grenadiers) à 53 secondes et l'Allemand Nils Politt (Bora-Hansgrohe) à 59 secondes à l'issue de la 5e et dernière étape.

Il succède au Français Benoît Cosnefroy, qui ne défendait pas son titre car blessé.

Wellens a terminé 4e du contre-la-montre final d'Alès, limitant la casse sur l'Italien Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) dans cette 5e et dernière étape.

"J'étais confiant avant le chrono et j'avais de bonnes sensations. Mais on ne peut jamais être sûr de rien", a commenté le coureur de 29 ans aux 16 victoires en World Tour. Il était le leader de la formation Lotto-Soudal, qui comportait aussi l'ancien champion du monde belge Philippe Gilbert et le routier-sprinteur allemand John Degenkolb.

"Je devais viser le classement général car le contre-la-montre final m'allait super bien. Et puis on visait une étape avec n'importe qui. J'ai réussi à prendre les deux", a poursuivi le Belge, habitué des débuts de saison en fanfare.

Filippo Ganna, lui, a écrasé le chrono cévenol, 10,7 kilomètres tracé le long des quais du Gardon puis sur les pentes de l'Ermitage, une montée courte mais sèche de 3 kilomètres. Le champion du monde réalise le meilleur temps de l'histoire en 15 minutes pile, soit 42,78 km/h de moyenne. Le Français Benjamin Thomas (Groupama-FDJ), pourtant auteur d'un temps canon, est relégué à 10 secondes. Le jeune Britannique Ethan Hayter (22 ans), jeune équipier de Ganna, termine à 21 secondes.

Le quadruple champion du monde sur piste (en poursuite) repart avec deux victoires d'étape après celle de Saint-Siffret samedi. "Je me posais des questions sur mon état de forme après mon échappée d'hier. Quand j'ai repéré la dernière montée ce matin je me suis dit: ça va, ce n'est même pas dix minutes plein gaz. Mais quand je suis arrivé au pied cet après-midi, j'ai plutôt pensé: oh mon Dieu !", a souri Ganna, qui a légèrement flanché sur les pentes de l'Ermitage mais s'est déclaré ravi de ce fantastique résultat.

Avec deux victoires d'étape et une 2e place au général en cinq jours, l'ex-formation Sky est l'autre grande gagnante de l'Etoile, même si ses leaders ont fini dans l'anonymat: Geraint Thomas est 49e à 5 minutes 06 secondes et Egan Bernal 64e à 6 minutes 04 secondes.