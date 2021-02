Six nations: la France grande gagnante de la première journée

La France, d'une efficacité clinique avec l'Italie, est seule en tête à l'issue de la première journée du Tournoi des six nations, marquée par la défaite surprise de l'Angleterre contre l'Ecosse et le succès laborieux des Gallois contre les Irlandais, réduits à quatorze.

Intraitable samedi à Rome avec la "Nazionale" (50-10), la France est la seule à compter cinq points en tête du classement, grâce à ses sept essais synonymes de succès bonifié.

Mais cette victoire facile contre la plus faible équipe du Tournoi, qui n'a plus gagné dans la compétition depuis février 2015, demande confirmation dimanche prochain à Dublin. La France ne s'est plus imposée dans la capitale irlandaise depuis 2011.

Et le XV du Trèfle sera revanchard après la défaite (35-27) subie le 31 octobre au Stade de France, qui lui avait coûté le sacre à l'issue de l'édition 2020. Surtout, les hommes d'Andy Farrell n'auront pas le droit à l'erreur sous peine d'hypothéquer leurs chances de titre.

Ils ont déjà dit adieu au Grand Chelem après le revers enregistré dimanche à Cardiff (21-16) et devront faire sans le flanker Peter O'Mahony qui a reçu un carton rouge au bout d'un quart d'heure pour un plaquage haut.

Malgré leur infériorité numérique, les Verts ont fait mieux que résister. Les Gallois ont attendu la seconde période pour inscrire deux essais (North 49e, Rees-Zammit 59e) et repasser devant. Mais ils ont tremblé jusqu'au bout. La délivrance est intervenue dans les arrêts de jeu avec une pénaltouche manquée de Billy Burns.

Avant-dernier de l'édition 2020, avec une seule victoire face à l'Italie, le XV du Poireau s'offre une bouffée d'oxygène, son sélectionneur Wayne Pivac avec.

Ce match a fait de la casse des deux côtés. Le troisième ligne gallois Dan Lydiate, notamment, est sorti avant le quart d'heure de jeu sur blessure. Côté irlandais, le deuxième ligne James Ryan est sorti aussi en première période. Quant au capitaine et ouvreur Jonathan Sexton, il a dû quitter la pelouse à dix minutes du terme pour un protocole commotion. Inquiétant à une semaine de recevoir le leader français.

Pour l'Angleterre, tenante du titre, le week-end prochain est aussi synonyme de rachat après la défaite quasi historique concédée samedi à Twickenham face à l'Ecosse (11-6). Le XV du Chardon n'avait plus gagné à Londres depuis 1983. Le XV de la Rose aura l'occasion de rebondir en recevant samedi l'Italie, qui a empilé à Rome une 28e défaite d'affilée dans la compétition.

Ecossais et Gallois s'affronteront samedi à Edimbourg. Un duel qui vaudra cher sur la route du Grand Chelem.