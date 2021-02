Pro League: Anderlecht crée la surprise et intègre le top 4

Anderlecht s'est imposé 1-2 sur le terrain de Genk pour le compte de la 24e journée, la 26e effective, de Jupiler Pro League dimanche. Un but contre son camp de Vukovic (19e) et Ait El Hadj (22e) ont permis au RSCA de répondre au but d'ouverture de Bongonda (2e).

Après deux minutes de jeu, Bongonda interceptait le ballon après une mauvaise passe d'Ait El Hadj vers Miazga. L'ailier limbourgeois se présentait seul devant Wellenreuther et donnait l'avance au Racing. Les Bruxellois réagissaient et égalisaient un peu chanceusement. La frappe d'Amuzu heurtait le poteau avant de rebondir sur le dos de Vukovic, le portier limbourgeois, et de finir sa course dans le but (19e).

Dans la foulée, le Sporting prenait les commandes de la partie sur une reprise de volée d'Ait El Hadj, servi par Sambi Lokonga (22e). Le rythme de la rencontre restait très élevé et les occasions les plus franches étaient anderlechtoises avec Cullen (38e) et Bruun Larsen (45e). Après le repos, les plus belles opportunités étaient toujours à mettre à l'actif du RSCA mais Mukairu, tout juste monté au jeu, faisait le mauvais choix sur deux contres (64e, 67e).

Peu dangereux jusque là, Genk mettait le nez à la fenêtre et forçait Anderlecht à reculer mais seul Dessers (87e) parvenait à apporter du danger dans le rectangle bruxellois. Au classement, Anderlecht s'empare de la quatrième place avec 41 points et revient à deux points de Genk, troisième avec 43 unités. La 24e journée de championnat se termine dimanche soir par le déplacement d'Eupen à La Gantoise (20h45).