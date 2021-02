Mondiaux de ski alpin: l'indécis combiné femmes en ouverture

Le combiné femmes (un slalom puis un super-G) ouvre la quinzaine des Championnats du monde de ski alpin lundi à Cortina d'Ampezzo (Italie) avec une course au résultat rendu indécis par l'absence de combiné en Coupe du monde cette saison et la polyvalence de quasiment toutes les meilleures skieuses.

- Le chiffre: 0 -

Zéro, comme le nombre de combinés alpins disputés cette saison en Coupe du monde, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. La pandémie de coronavirus a amené la Fédération internationale de ski (FIS) à modifier son calendrier en 2020/21, avec moins de déplacements lointains et moins de mélanges entre les différentes spécialités.

La FIS a donc sacrifié le combiné, qui réunit les spécialistes de vitesse et les spécialistes de technique.

De quoi voir un pas en direction de la disparition de l'historique combiné au profit d'épreuves jugées plus télégéniques comme les parallèles, un serpent de mer du ski alpin?

Pas pour l'instant a priori, puisque le combiné est au programme du calendrier provisoire de la saison prochaine (trois pour les femmes, deux pour les hommes).

- La favorite: Petra Vlhova -

La Slovaque a pris une autre dimension depuis sa médaille d'argent il y a deux ans dans la discipline. En tête cet hiver du classement général, elle est devenue la meilleure slalomeuse du monde depuis plusieurs mois, tout en étant capable de briller en super-G (2e à Garmisch le 1er février). Un cocktail parfait pour le combiné.

Mais Vlhova ne sera pas seule: particularité du circuit féminin, quasiment toutes les meilleures sont polyvalentes et capable d'être performantes aussi bien en super-G qu'en slalom.

La championne olympique Michelle Gisin, redoutable cette saison (3e du général), est évidemment sur les rangs, tout comme l'Américaine Mikaela Shiffrin ou les Italiennes Federica Brignone et Marta Bassino à domicile.

- La tenante: Wendy Holdener -

La Suissesse, double championne du monde et également médaillée de bronze aux Jeux de Pyeongchang en 2018, semble plus en retrait cet hiver, avec un seul podium en Coupe du monde sur le slalom de Flachau.

"Le combiné s'annonce passionnant et disputé, ce sera très serré, nous sommes sept ou huit à viser l'or, a-t-elle expliqué. Cette épreuve est très importante pour moi, le fait d'avoir gagné deux fois l'or me motive. Cela fait plusieurs semaines que je le prépare. C'est une discipline que j'apprécie et c'était dommage qu'il n'y ait pas eu d'épreuve (cette saison) à cause du Covid."

Le programme de la 1re journée, lundi, inversé en raison des conditions météo

Combiné femmes: slalom à 11h00, super-G à 14h30