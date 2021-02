Ce joueur français réussit son pari et remporte son premier match en grand chelem

L'histoire d'Alexandre Muller est absolument magnifique. Ce joueur français de 24 ans, qui pointe au 210ème rang mondial, a misé sur la crise sanitaire pour disputer son deuxième tournoi du Grand Chelem.

Tout commence il y a deux bonnes semaines. Après sa sortie en qualification du tournoi de Doha, Muller consulte son staff. Ensemble, ils décident de s'envoler vers Melbourne. Malheureusement, après un test positif parmi les passagers de son avion, le Français est cloîtré dans sa chambre d'hôtel pendant 15 jours. Présent en tant que remplaçant, il n'est alors pas du tout certain de jouer le tournoi. Tout dépendra d'un forfait.

Lundi, à 4h du matin, on lui apprend qu'il en sera. Il profite du forfait de dernière minute de Federico Delbonis et affrontait ce matin Juan Ignacio Londero pour son deuxième match en Grand Chelem, quatre ans après sa défaite à Roland-Garros, en cinq sets. Sorti lors du tournoi préparatoire par Kyrgios, Muller surprend son monde et empoche sa première victoire dans un majeur, en quatre sets: 4-6 6-3 6-0 6-3.

Le voilà donc qualifié au deuxième tour d'un Open d'Australie qu'il n'était même pas supposé disputer. Incroyable !

