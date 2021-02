Neymar accusé d'avoir une gueule de bois plutôt qu'une gastro: son entraîneur prend sa défense

Hier, contre Marseille, Neymar était sur le banc. Le club avait annoncé la veille que le Brésilien souffrait d'une gastro-entérite et qu'il ne serait pas en mesure de jouer l'intégralité du "Classique" français. Mais au vu de son passif, certains supporters et utilisateurs des réseaux sociaux ont avancé une autre hypothèse.

En effet, pour certains, le joueur avait en réalité une gueule de bois après avoir fêté son anniversaire. Le caractère fêtard du joueur n'est plus à démontrer, mais pour Mauricio Pochettino, le coach su PSG, ces rumeurs n'ont aucun sens. Il a donc pris la défense de son joueur en conférence de presse. "Si on dit qu’il a une gastro, c’est qu’il en a une. On est transparents. Il n’était pas titulaire parce qu’il n’était pas à 100 %. Si le club a communiqué sur sa maladie, c’est avec transparence. Il a vomi, il était vraiment malade et il a joué trente minutes parce qu’avec mon staff, on a jugé qu’il en était capable. Tout est fait avec transparence", a-t-il affirmé.

Rappelons que le PSG s'est imposé 0-2 face à l'OM hier soir. L'anniversaire de Neymar étant célébré le 5 février, l'hypothèse de ces supporters s'est largement fragilisée.

