Benoît Paire fustige les organisateurs de l'Open d'Australie

Benoît Paire (29e mondial) n'y arrive pas: visiblement exténué, il a été éliminé dès le premier tour de l'Open d'Australie par le Bélarusse Egor Gerasimov (79e) 6-2, 2-6, 7-6 (7/5), 7-5. En conférence de presse, il a ciblé les organisateurs.

Après une très mauvaise entame de match et la concession trop facile de la première manche, le Français a repris des couleurs et a semblé supérieur à son adversaire. Mais le Bélarusse s'est accroché jusqu'à faire craquer son adversaire physiquement.



Il faut dire que Paire n'avait pas eu une préparation idéale, bien au contraire. Il a été tout d'abord contraint à une quatorzaine stricte à son arrivée à Melbourne après le test positif d'un des passagers de son avion. A peine sorti de son isolement, il a de nouveau été confiné, brièvement cette fois, quand un nouveau cas lié à son hôtel de quarantaine a été détecté cette semaine...



L'Avignonnais accumule les galères depuis la reprise post confinement en 2020, mais pas les victoires: une seule, en sept matchs entre août et octobre 2020, plus deux défaites à l'ATP Cup (contre Fognini et abandon contre Thiem) et maintenant celle contre Gerasimov.

C'est de la merde"

Remonté, Benoît Paire est revenu, en conférence de presse, sur l'organisation du tournoi australien. Et pour lui, le verdict est clair. "C'est bien beau leur tournoi, mais pour moi, je trouve que c'est de la merde, et ce qui s'est passé, c'est honteux. Je suis très déçu de ce tournoi", a lâché le Français. "Moi, je n'avais pas signé pour cela ! J'ai signé pour quatorze jours où je peux m'entraîner, un truc où, justement il n'y avait pas beaucoup de monde dans le vol pour, dans le cas d'une personne contaminée, qu'il n'y ait qu'une seule petite section concernée. Moi j'ai voyagé tout seul en business, je n'ai vu personne du voyage, je suis allé tout seul à l'hôtel, parce qu'il n'y avait personne et que c'était le vol des qualifiés. Je n'ai pas croisé une personne de tout le voyage. Et là, il y a un cas positif dans le vol et tout le vol est en quarantaine ! Je n'ai pas signé pour ça !".

Il accuse notamment les organisateurs d'avoir favorisé les meilleurs joueurs. Ces derniers ont été autorisés à subir une quarantaine allégée, comprenant 5h de sortie et un accès aux courts pour se préparer. Benoît Paire, lui, a été placé en quarantaine après la détection d'un cas positif dans son avion. "Soit on me dit les choses dès le début, après nous prendre pour des cons... Il y a aussi eu un cas positif sur le vol pour Adélaïde (là où se trouvaient les têtes de série, notamment), mais là, on a eu le temps de faire des prises de sang, etc. Nous, on nous a dit direct quarantaine ! Soit on fait les mêmes choses et les mêmes règles pour tout le monde. Je ne comprends pas que ce ne soit pas juste pour tout le monde. Donc une préparation tronquée, des matches tronqués. Pour moi, c'est scandaleux. Après, je suis très content de mon niveau, de ce que j'ai pu produire aujourd'hui. Mais ce tournoi, franchement, je trouve que c'est vraiment de la merde".

Pour lui, la réalité, c'est que l'ATP et les organisateurs n'ont pensé qu'à leur portefeuille. "J'ai du mal à comprendre comment cela se fait qu'on organise des tournois, alors qu'on ne se sent pas les bienvenus. Ce n'est qu'une question d'argent. C'est tout, en fait. Il y a une énorme perte s'ils ne font pas le tournoi. Coûte que coûte, il faut qu'il y ait le tournoi. Après, la plupart des joueurs se disent qu'il y a un petit peu d'argent à gagner et ils viennent pour ça. Moi le premier, je joue aussi pour l'argent. Mais s'il faut faire tant de sacrifices et que ça se passe si mal, que ce soit une galère pareille, à un moment donné, il faut juste dire stop. Je ne comprends pas trop où on va, je ne comprends pas trop ce que l'ATP fait. Cela devient limite grotesque. Pour moi, le tennis, ce n'est pas ça. Franchement, je ne prends pas de plaisir."

Des critiques que d'autres joueurs avaient déjà formulé par la passé. Mais pas dans le style de Benoît Paire.

Coronavirus en Belgique: où en est l'épidémie ce lundi 8 février ?