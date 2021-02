Cet arbitre anglais refuse de revenir sur les terrains après avoir reçu des menaces de mort (vidéo)

Le milieu de West Ham Tomás Soucek ne sera pas suspendu après sa carte rouge reçue contre Fulham samedi. Les 'Hammers' avaient fait appel et le comité de discipline de la fédération anglaise de football a décidé, lundi, que Soucek avait été exclu à tort.



Le Tchèque avait accidentellement touché le visage d'Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) avec son bras lors d'une remise en jeu et a présenté immédiatement ses excuses. L'arbitre Mike Dean a néanmoins brandi un carton rouge après avoir consulté le VAR. Selon les médias anglais, Mike Dean et sa famille auraient reçu des menaces de mort après cet incident. L'arbitre aurait demandé à ne pas arbitrer de match le week-end prochain en Premier League.

Coronavirus en Belgique: où en est l'épidémie ce lundi 8 février ?