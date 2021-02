Mondiaux de freestyle et de snowboard: le slopestyle, big air et half pipe repris à Aspen

Les épreuves de ski et snowboard slopestyle, big air et half pipe des Mondiaux de freestyle et de snowboard, initialement prévus en Chine, seront reprises du 8 au 16 mars à Aspen dans le Colorado, a annoncé la Fédération internationale de ski (FIS) mardi.

La station d'Aspen en profitera pour organiser dans la foulée des Championnats du monde une étape de Coupe du monde de half pipe et de slopestyle (ski et snowboard) ajoutée au calendrier.

La Chine, qui devait accueillir du 18 au 28 février 2021 à Yanqing, sur le site des Jeux d'hiver 2022 de Pékin, les Championnats du monde de ski freestyle et de snowboard, avait jeté l'éponge en décembre pour l'organisation de cet évènement bisannuel à cause de la pandémie de Covid-19.

Avec la reprise des épreuves de "park and pipe" aux Etats-Unis, toutes les disciplines pourront finalement avoir leurs Championnats du monde répartis sur plusieurs sites et plusieurs dates à travers le monde.

Le skicross et le snowboardcross distribueront leurs médailles cette semaine à Idre Fjäll (Suède du 11 au 13 février), le snowboard alpin les 1er et 2 mars en Slovénie et le ski de bosses et ski acrobatique du 8 au 11 mars à Almaty au Kazakhstan.