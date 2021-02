Open d'Australie: David Goffin est "déçu" de sa défaite (vidéo)

David Goffin s’est livré en conférence de presse après son élimination contre l'Australien Alexei Popyrin (ATP 114), bénéficiaire d'une invitation.

Le n°1 belge s’est dit "déçu" de cette élimination précoce mais surtout de "la tournure du match, je savais que ça n’allait pas être évident et que c’était dans des matchs comme ça que je devais batailler et gagner pour engranger de la confiance pour la suite [du tournoi]."

En crise depuis plusieurs mois, le Liégeois sent pourtant qu’il ne manque pas grand-chose pour retrouver son niveau. "Mon niveau à l’entrainement est là mais il faut réussir à faire péter le bouchon en match, explique-t-il. C’est déjà un bon point, avant je n’arrivais plus à faire des belles performances à l’entrainement, maintenant oui donc c’est déjà plus positif. A présent il faut réussir à transférer ça de l’entrainement au match" ajoutant que "ça doit passer par des combats."

Goffin, avec quatre balles de match en sa faveur, est passé tout proche de la victoire. "J’avais bien fait jusque 40-15 puis je ne sais pas si c’est de la malchance, un blocage ou un manque de concentration de ma part mais en tout cas lui [Alexei Popyrin] n’a rien lâché jusqu’à la fin." Pourtant le Belge reste confiant et regrette malgré tout ces occasions ratées. A la question de s’il pensait qu’il aurait dû gagner ce match 10 fois, sa réponse est limpide. "Oui bien sûr, même 11. Mais c’est comme ça, il y a parfois des matchs qui nous échappent et on ne sait pas pourquoi. Pour ce match-là j’avais fait le job mais c’est la vie."

Loin de s’abattre sur son sort, Goffin termine en affirmant qu’il va "rester positif" et "commencer à se préparer pour la suite" avec les tournois de Montpellier et Rotterdam.

En espérant pour notre compatriote qu’il arrive enfin à "faire péter le bouchon en match".