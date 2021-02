Ski alpin: Ted Ligety prendra sa retraite après les Mondiaux

L'Américain Ted Ligety, double champion olympique et quintuple champion du monde, a annoncé mardi qu'il disputerait à 36 ans la dernière course de sa carrière le 19 février sur le géant des Mondiaux de ski alpin à Cortina d'Ampezzo (Italie).

"La semaine prochaine, le géant des Championnats du monde de Cortina sera ma dernière course. J'ai tout donné pour ce sport et je suis reconnaissant de ce qu'il ma donné en retour (...) J'ai a accompli tous mes rêves d'enfant, avec les médailles d'or olympiques, mondiales, et les Coupes du monde, mais il est temps de rester avec ma famille", écrit-il sur son compte Instagram.

En 17 ans de carrière, l'Américain s'est forgé un impressionnant palmarès avec l'or olympique en combiné en 2006 puis en géant en 2014, cinq titres mondiaux (trois en géant, un en combiné, un en super-G), cinq petits globes de géant et et 25 victoires en Coupe du monde, dont 24 en géant.

"Ce dont je suis le plus fier, ce sont sûrement (mes victoires lors des) Mondiaux de Schladming quand j'ai gagné trois titres (super-G, géant, combiné)", explique dans un communiqué publié par sa fédération ce skieur au style unique loué par ses pairs.