Vendée Globe: aucune arrivée avant jeudi matin, Le Diraison et Roura bord à bord

Les prochains bateaux attendus aux Sables d'Olonne, à l'arrivée du Vendée Globe, n'arriveront pas avant jeudi au petit matin, par des températures glaciales, selon les prévisions des météorologues de la course à la voile en solitaire autour du monde.

Deux duels sont en train d'épicer cette fin de course, à l'intérieur du Top 20 d'une édition qui restera dans les annales.

Arnaud Boissières (La Mie Câline – Artisans Artipôle, 15e) et Kojiro Shiraishi (DMG Mori Global One, 16e) vont se battre jusqu'au bout, séparés de seulement une quarantaine de milles (75 km), ce qui rend encore possible une inversion des positions entre le Français et le Japonais.

Il y a encore plus de suspense entre Stéphane Le Diraison (Time for Oceans, 17e) et Alan Roura (La Fabrique, 18e), après 93 jours de mer, puisque les deux skippers, qui sont encore à 500 milles (920 km) de l’arrivée, sont carrément bord à bord.

Sur la cartographie, La Fabrique et Time for Oceans sont si proches que les deux skippers naviguent à vue: "On est très proches, du coup la nuit c’est sport, on est obligés de rester très éveillés et d’être plus attentifs. C’est une belle bagarre ! Mais il faut la jouer intelligemment jusqu’au bout pour ne pas endommager nos bateaux", souligne Roura.

L’alarme s'est même déclenchée à bord du bateau de Stéphane Le Diraison: "On est côte à côte, c’est assez singulier", juge le skipper de Time for Oceans. "C’était déjà le cas dans l’océan Indien il y a deux mois. On a eu des conditions différentes, des problèmes dans la remontée et là on se retrouve dans le même système".

Si les deux hommes conservent un écart aussi faible jusqu'au bout, ils rééditeront leur final commun de la dernière Route du Rhum: Roura (7e) et Le Diraison (8e) n’étaient séparés que de 4 minutes et 43 secondes.

Classement mardi à 17h00 GMT:

1. Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV) arrivé en 80j 03h 44min 46s (compensation : -10h 15min 00s)

2. Charlie Dalin (FRA/Apivia) arrivé en 80j 06h 15min 47s

3. Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2) arrivé en 80j 10h 25min 12s

4. Jean Le Cam (FRA/Yes we Cam !) arrivé en 80j 13h 44min 55s (compensation : -16h 15min 00s)

5. Boris Herrmann (GER/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) arrivé en 80j 14h 59min 45s (compensation : -06h 00min 00s)

6. Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) arrivé en 80j 15h 22min 01s

7. Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) arrivé en 80j 21h 58min 20s

8. Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group) arrivé en 80j 22h 42min 20s

9. Benjamin Dutreux (FRA/OMIA-Water Family) arrivé en 81j 19h 45min 20s

10. Maxime Sorel (FRA/V And B Mayenne) arrivé en 82j 14h 30min 15s

11. Armel Tripon (FRA/L'Occitane en Provence) arrivé en 84j 19h 07min 50s (compensation : +02h 00min 00s)

12. Clarisse Cremer (FRA/Banque Populaire X) arrivé en 87j 02h 24min 25s

13. Jérémie Beyou (FRA/Charal) arrivé en 89j 18h 55min 58s

14. Romain Attanasio (FRA/Pure-Best Western) arrivé en 90j 02h 46min 02s

15. Arnaud Boissières (FRA/La Mie Câline-Artisans Artipôle) à 361,9 milles de l'arrivée

16. Kojiro Shiraishi (JPN/DMG Mori Global One) 405,8

17. Stéphane Le Diraison (FRA/Time For Oceans) 504,5

18. Alan Roura (SUI/La Fabrique) 510,7

19. Pip Hare (GBR/Medallia) 564,2

20. Didac Costa (ESP/One Planet One Ocean) 1.087,5

21. Clément Giraud (FRA/Compagnie du lit-Jiliti) 1.813,4

22. Miranda Merron (GBR/Campagne de France) 1.919,9

23. Manuel Cousin (FRA/Groupe Sétin) 2.158,8

24. Alexia Barrier (FRA/TSE-4myplanet) 3.845,0

25. Ari Huusela (FIN/Stark) 3.938,1

Abandons (par ordre chronologique):

. Alex Thomson (GBR/Hugo Boss)

. Samantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur)

. Isabelle Joschke (GER/MACSF)

. Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec)

. Sébastien Destremau (FRA/Merci)

. Fabrice Amedeo (FRA/Newrest-Art et Fenêtres)

