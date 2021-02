Teddy Chevalier: "Sans manquer de respect au Standard, je ne pense pas que ce soit la meilleure équipe qui remporte le match ce soir" (vidéo)

Voici la réaction de Teddy Chevalier après Courtrai - Standard mardi soir en Croky Cup.

Le Standard s'est qualifié aux tirs au but pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique mardi au détriment de Courtrai (1-1, 6-5). "On peut avoir beaucoup de regrets", a confié Teddy Chevalier. "Sans manquer de respect au Standard, car j'en ai beaucoup pour ce club, je ne pense pas que ce soit la meilleure équipe qui remporte le match ce soir. Mais bon, c'est la Coupe... On a fait un très bon match, ils ont eu une occasion, sur corner, et but. Nous, on s'est créé beaucoup plus d'occasions. Mais bon, on va se servir de ce match, avec une bonne mentalité et un bon état d'esprit, et c'est comme ça qu'on peut peut-être réussir à atteindre le Top 8 en championnat et jouer les Playoffs".

Après 120 minutes, les deux équipes étaient à égalité, Konstantinos Laifis (36e) a ouvert la marque pour les Rouches et Faiz selemani a égalisé pour les Kerels (90e+2). "On revient avec de la chance, mais c'était mérité au vu du match. Mais avec ce terrain très difficile, on n'a pas gagné le match, on le perd aux tirs au but. Après avoir fait autant d'efforts, ça laisse un goût amer. Mais, c'est comme ça. Il faut accepter, vite se remettre au boulot car on a un match tout aussi important vendredi soir en championnat".

Au prochain tour, le Standard affrontera le Cercle Bruges, vainqueur d'Ostende plus tôt dans la soirée (3-1).