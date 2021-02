Les Belges à l'étranger - Le Real Madrid a fait la loi face à Getafe

(Belga) Le Real Madrid a pris la mesure de Getafe mardi dans un match d'alignement de la 1ère journée. Thibaut Courtois a joué toute la rencontre avec les Merengues, qui se hissent en deuxième position avec 46 points, cinq de moins que l'Atletico, qui a disputé deux matches de moins (20).

En première mi-temps, le Real dominé un Getafe inexistant, qui n'a même pas tiré au but. Mais Vinicius, Asensio et Karim Benzema n'ont pas exploité les espaces sur les flancs que leurs ont laissés leurs adversaires. Les hommes de Zidane ont haussé le ton en seconde période et sur un centre de Vinicius, Benzema a coupé parfaitement la trajectoire du ballon de la tête (6.e, 1-0). Peu après, Ferland Mendy s'est trouvé au départ et à la conclusion de la phase du second but. Après une percée dans l'axe, Mendy a servi Sergio Arribas, qui a décalé Marcelo dans le couloir gauche. Le Brésilien a centré à mi-hauteur au premier poteau où se trouvait Mendy (67e, 2-0). (Belga)