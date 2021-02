Les Belges à l'étranger - L'Inter Milan a tenu la Juventus en échec (0-0) mais ne jouera pas la finale

(Belga) Battu 1-2 à l'aller de la demi-finale de la Coupe d'Italie, l'Inter Milan n'est pas parvenu à inscrire le moindre but à la Juventus mardi lors du retour à Turin (0-0). Romelu Lukaku a joué tout le match avec les Interistes. En finale, la Juventus affrontera le vainqueur du duel Atalanta-Naples au programme ce mercredi (0-0 à l'aller à Naples).

La Juventus a débuté la rencontre en 4-4-2 avec un duo offensif composé de Cristiano Ronaldo et Dejan Kulusevski. L'Inter s'est présentée en 3-4-1-2 avec Christian Eriksen en soutien de Lautaro Martinez et Lukaku. La première période a été tendue et fermée. La Juventus a joué à se passer le ballon à dix dans la zone adverse pendant que l'Inter avait du mal à aligner deux bonnes passes d'affilée. Mais les Interistes ont fini par exercer un pressing plus sérieux mais sur un coup franc à l'extrême droite de la surface, Christian Eriksen a réussi à trouver le torse de Lukaku, qui n'a pu que dévier le ballon à gauche du but de Buffon (26e). En seconde période, l'Inter a pris plus de risques et s'est exposé aux contres de la Juventus. Samir Handanovic s'est ainsi imposé dans les airs face à Merih Demiral (70e) avant de se jeter rapidement sur le sol pour détourner une frappé puissante frappe à ras de terre de Cristiano (71e). Dans le dernier quart d'heure, les Turinois se sont mis à défendre très bas et ont tenu le coup même si cela a chauffé à l'abord de leur rectangle. (Belga)