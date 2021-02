Croky Cup: Laurent Henkinet "content" de ses débuts avec le Standard (vidéo)

Voici la réaction de Laurent Henkinet après Courtrai - Standard en Croky Cup.

Le Standard s'est qualifié aux tirs au but pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique mardi au détriment de Courtrai (1-1, 6-5). "On aurait aimé que ça se finisse après le temps réglementaire", a confié Laurent Henkinet au micro de notre journaliste Renaud Terreur. "Mais il fallait y aller jusqu'au bout. C'était pas simple. même pour les gardiens et les tirs au but, il fallait choisir le bon côté et avoir pris la bonne prise d'élan. Mais comme débuts, je suis content en tout cas (...) Il faut être prêt. Avec le coach des gardiens, on avait analysé tous les penaltys des joueurs de Courtrai. Dommage ce manque d'appuis parce que, moi ou l'autre gardien, on aurait pu en sortir un ou deux de plus. Mais ça fait partie des conditions. C'est un peu spécial de jouer par -6°C, -7°C sur un terrain gelé, mais tant qu'on est qualifié, c'est le principal".