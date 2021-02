Open d'Australie: Cornet perd au 2e tour et évoque la retraite

Alizé Cornet (54e mondiale) a été éliminée mercredi au 2e tour de l'Open d'Australie par l'Américaine Ann Li (69e) 6-2, 7-6 (8/6) et indiqué que l'idée de mettre un terme à sa carrière, après les Jeux olympiques de Tokyo, faisait son chemin dans sa tête.

"Ca fait quelques années, je m'étais dit que j'irais jusqu'à Tokyo-2020. C'était mon objectif. Il se trouve que je suis obligée d'attendre jusqu'à Tokyo-2021. C'est le moment où je prendrai une décision", a-t-elle expliqué.

"J'espère me qualifier, en profiter le plus possible, mais j'ai quand même 16 ans de circuit dans les pattes et dans la tête. Ca se ressent et là, les circonstances avec le Covid, ça ne m'a pas fait du bien. C'est plus facile quand on a 20 ans et qu'on a les crocs de savoir pourquoi on est là", a-t-elle ajouté.

Si elle ne s'est pas fixée de date pour arrêter, Cornet a souligné qu'à 31 ans "les périodes où (elle) est dans le dur se rapprochent de plus en plus", ce qui lui "donne à réfléchir".

"C'est une vie très intense, très demandeuse, et si on n'a pas la motivation à chaque instant, on se fait croquer comme aujourd'hui par une petite jeune de 20 ans et j'en ai marre d'être déçue, de retourner au travail et parfois de manquer de raisons", a-t-elle insisté.

- Pas de Paris-2024 -

"Je ne jouerai pas trois ans de plus, je n'irai pas jusqu'à Paris-2024, a-t-elle assuré. Là, tout de suite, j'ai envie de dire que c'est ma dernière année (2021, ndlr). Mais les choses peuvent vite changer. J'avais déjà envie d'arrêter l'été dernier, mais j'ai fait un bon US Open et ça m'a relancée. Là, je suis de nouveau dans le dur."

Après un combat de près de trois heures au premier tour à Melbourne face à la Russe Valeria Savinykh (228e), Cornet a cédé au 2e face à une jeune Américaine en confiance.

"Je suis déçue de ne pas avoir pris les opportunités que j'ai eues au 2e set, où mon niveau était bien meilleur. J'avais la chance d'emmener le match en 3 sets. Mais le tie-break m'a filé sous le nez et c'est super frustrant parce que je me sentais de mieux en mieux", a-t-elle commenté.

"Mais mon niveau de jeu en ce moment n'est pas incroyable. Donc (la défaite) n'est pas logique, mais presque", a-t-elle reconnu.

"On est tous en manque de rythme et c'est à celui qui le gèrera le mieux. Moi, je ne joue jamais aussi bien que quand j'ai beaucoup de matches dans les pattes, c'est ma caractéristique. Mais en ce moment, il faut s'adapter et c'est ce que je ne fais pas très, très bien. Donc j'espère que la roue va tourner dans les mois qui arrivent", a-t-elle encore dit.

Depuis ses débuts sur le circuit WTA en 2005, la Niçoise a remporté six tournois en simple et atteint le 11e rang mondial en 2009. En Grand Chelem, elle a atteint les 8es de finale dans chacun des quatre tournois, la dernière fois en 2017 à Roland-Garros.