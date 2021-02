Mondial des clubs: Gignac face aux Bleus du Bayern, finale entre Français

La France est championne du monde des nations, et un Français au moins sera champion du monde des clubs: les Tigres emmenés par leur buteur André-Pierre Gignac défient en finale l'ogre Bayern Munich et ses six joueurs tricolores jeudi (19h00) au Qatar.

A Monterrey, au Mexique, Gignac est une idole. Après avoir offert à son club la Ligue des champions de la Concacaf (Confédération Amérique du nord et centrale), l'attaquant de 35 ans a marqué les trois buts de son équipe au Mondial des clubs: un doublé en quart de finale puis un penalty en demi-finale, pour écarter les Brésiliens de Palmeiras (1-0).

"Nous sommes venus ici pour écrire l'histoire, il y a très longtemps que nous attendons ce moment", a lancé l'ancien Marseillais, qui a joué son 36e et dernier match avec l'équipe de France en 2016 (7 buts au total), en qualification du Mondial-2018 contre les Pays-Bas.

Depuis l'arrivée de "Dédé" en 2015, les Tigres sont entrés dans une autre dimension.

Sans lui, le club avait remporté, en 55 ans d'existence, trois championnats du Mexique et trois coupes nationales. Avec lui, il a conquis en cinq saisons quatre titres de champion, trois Supercoupes mexicaines et, après trois finales perdues, la prestigieuse Ligue des champions cette saison.

- Gignac a déjà battu Neuer -

Face à lui, Gignac aura jeudi le meilleur gardien du monde, Manuel Neuer, qu'il peut s'enorgueillir d'avoir déjà battu une fois: en amical avec la France (2-0), le soir de sinistre mémoire du 13 novembre 2015, date des attentats perpétrés dans Paris et autour du stade de France par un commando islamiste.

"Gignac dépend aussi de la performance de son équipe", a nuancé Neuer mercredi, "il profite du travail de ses ailiers qui sont très forts. Nous devons le maintenir hors de la surface et empêcher qu'il ait des occasions".

Une victoire des Mexicains jeudi au stade de la Cité de l'Education d'Al-Rayyan (Qatar) serait toutefois une énorme surprise puisque, depuis sa création dans son format moderne au début des années 2000, le Mondial des clubs a toujours été remporté soit par le représentant de l'Europe, soit par celui de l'Amérique du Sud.

Le Bayern, qui l'a déjà gagné en 2013, est donc favori pour tenter de sceller un sextuplé de trophées en l'espace d'un an (Coupe-Championnat-Ligue des champions, plus les Supercoupes d'Allemagne et d'Europe).

Pour cela, le club bavarois s'appuiera lui aussi sur des Français.

Le meilleur d'entre eux est actuellement Kingsley Coman. C'est lui qui a qualifié les Bavarois pour ce tournoi, en marquant l'unique but de la finale de Ligue des champions en août contre le Paris SG (1-0). Depuis, il est intenable (6 buts, 11 passes décisives cette saison).

"Depuis ce jour à Lisbonne, ma confiance en moi a augmenté et je joue encore mieux", assure l'ailier de 24 ans. "Je pense que je suis dans la meilleure période de ma carrière."

- Tolisso second choix -

Ses trois coéquipiers champions du monde 2018 ont, eux, plus de difficultés à convaincre. Benjamin Pavard est régulièrement titulaire sur le flanc droit de la défense. Mais il a connu un gros coup de fatigue cet hiver.

Corentin Tolisso est clairement un second choix en milieu de terrain. En l'absence du titulaire Leon Goretzka (Covid-19), l'Espagnol Marc Roca lui a été préféré en demi-finale contre le champion d'Afrique Al-Ahly (Egypte) pour faire la paire avec l'incontournable Joshua Kimmich.

Et Lucas Hernandez, après une saison dernière gâchée par des blessures, alterne comme arrière gauche avec le jeune talent canadien Alphonso Davies. Il n'a pas joué contre Al-Ahly.

Quant aux deux autres, ils sont dans la salle d'attente! L'ex-Marseillais Bouna Sarr a peu joué et n'est pas encore au niveau attendu par le Bayern. Et le jeune transfuge du PSG Tanguy Nianzou (18 ans) ne concurrence pas les stars Alaba, Süle et Boateng au sein d'une défense centrale qui sera cruciale jeudi: il s'agira de museler les Tigres et leur attaquant décomplexé André-Pierre Gignac.