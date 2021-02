Coronavirus: les cotisations pour jouer au tennis l'hiver devraient être remboursées, estime le responsable du tennis francophone

La situation est extrêmement difficile pour les clubs de tennis toujours fermés aux adolescents et adultes (seuls les cours pour enfants sont autorisés). Le président de l'AFT pense que certains clubs ne survivront pas. "Ils sont privés de leurs recettes et ils ont toujours leurs dépenses", rappelle-t-il.

Jean-Louis est membre de deux clubs de tennis. L’un à Waterloo où il joue en double avec ses amis et un autre à Uccle où il apprend à jouer à sa petite fille de 9 ans. En nous alertant, il souhaite parler au nom de toutes les catégories d’âge. "On a privé les ados [de sport] c’était une catastrophe mais nous, les plus anciens, aussi. Quand on a 70 ans on sait encore pratiquer du tennis mais on ne va plus courir en forêt, je vois les gens autour de moi qui n’avaient qu’un seul sport et on leur a supprimé."

Grand sportif du haut de ses 68 ans, Jean-Louis fait partie des Old Lions, l’équipe nationale vétéran de hockey. Il s’inquiète pour la reprise et craint les conséquences de cette mise au repos forcé. "Lorsqu’on se remettra à faire du sport les blessures risquent d’arriver beaucoup plus vite."

Fermés depuis début novembre, les clubs de tennis ne peuvent qu’accueillir des jeunes de moins de 13 ans à des cours encadrés par des coachs. Une règle qui "n’a pas de sens" pour Jean-Louis. "Je jouais avec ma petite fille. Avec les nouvelles règles elle pouvait continuer à jouer à la condition qu’elle aille dans un groupe qui était animé par un professionnel. Ce qui veut dire que les enfants peuvent être à plusieurs sur un terrain avec un coach mais on ne pouvait pas être seulement à deux, chacun de notre côté, avec ma petite fille."

Outre la perte du plaisir de jouer avec sa petite fille, Jean-Louis craint que l’argent qu’il a engagé en début de saison ne lui revienne jamais. "Pour vous donner une idée les prix varient entre 300 et 500 euros selon les clubs pour une heure par semaine durant toute la saison. Dans mon cas j’ai deux cotisations, ça vous donne une petite idée de l’argent qui est bloqué pour le moment et que je ne reverrai probablement jamais."

Contacté par nos soins, André Stein, le président de l’Association Francophone de Tennis (AFT) confirme que "ça se passe de plus en plus mal" pour les clubs.

"On espérait une réouverture en février, explique-t-il, on a compris que ça ne serait pas le cas et que ça ne serait probablement pas le cas non plus en mars. Ce qui veut dire qu’on aura une saison [hivernale] presque totalement blanche."

Je me demande ce qu’il va leur arriver

En tennis, la saison hivernale s’étend d’octobre à avril et représente une période très importante pour les clubs, surtout ceux qui possèdent des terrains couverts. Pour ces derniers, la saison hivernale est la période la plus rémunératrice.

"Pour les clubs, il y en a certainement qui ne rouvriront pas parce qu’ils sont privés de leurs recettes et qu’ils ont toujours leurs dépenses, prophétise le président de l’AFT. Vont survivre les clubs qui ont une trésorerie et donc des réserves suffisantes. Vont survivre aussi ceux qui seront aidés par des communes et les très gros clubs qui sont multisports. Ceux-là je ne dirais pas qu’ils n’ont pas de problèmes mais ils vont survivre. Pour d’autres clubs qui sont aux abois, je me demande ce qu’il va leur arriver."

"Légalement, puisqu’il s’agit d’un acte commercial de prendre de l’argent contre une prestation, les clubs sont tenus de rembourser"

Il a souhaité revenir sur l’histoire des cotisations de Jean-Louis et ses déclarations devraient faire plaisir à certains joueurs, moins aux clubs. "Il faut différencier les cotisations payées par les membres à leur club et vers la Fédération. Ces cotisations-là ne sont pas remboursables », commence-t-il par expliquer. En revanche ce qui est payé en hiver pour jouer dans des installations couvertes ça n’est pas des cotisations dans 95% des cas, ce sont des locations. Ce sont donc des prestations de service, par exemple pour la prise de cours. Et si les prestations ne sont pas données, comme c’est le cas actuellement, là il y a un remboursement."

Très bonne nouvelle pour les 95% de gens concernés mais les clubs auront du mal à assumer un remboursement massif. Un point sur lequel André Stein est bien informé et reconnait que "ça va faire des grosses difficultés pour les clubs parce qu’il y en aura qui n’auront plus cet argent." Il aura en effet été utilisé pour rembourser les emprunts ou simplement à payer les frais fixes. "Ces clubs-là risquent de se retrouver dans des situations impossibles."

Pour s’en sortir, le sport francophone compte notamment sur des aides de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La ministre en charge des Sports, Valérie Glatigny, a annoncé le 23 janvier une enveloppe de 3 millions d’euros supplémentaires (portant le budget total à 7 millions d’euros) pour soutenir les 63 fédérations et leurs 7047 clubs.

Dans un communiqué, la ministre indique qu’"au moins 80% des subventions versées aux fédérations devront bénéficier aux clubs. Les 20% maximum restants pourront être utilisés par les fédérations pour faire face aux frais des mesures sanitaires, soutenir la réalisation d’objectifs affectés par la COVID19 ou encore faire face à des problèmes de trésorerie."