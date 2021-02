Euro 2020 - L'application TikTok devient partenaire de l'Euro 2020

(Belga) L'Union des associations européennes de football (UEFA), a annoncé, jeudi, que l'application TikTok devenait partenaire officiel de l'Euro 2020.

"TikTok est la première plateforme numérique de divertissement à s'associer à l'Euro. Elle entend devenir un hub où les supporters de football pourront partager leur passion pendant le tournoi", écrit l'UEFA dans un communiqué. L'application mobile de vidéos courtes TikTok est l'une des applications les plus téléchargées au monde. Cette collaboration avec l'UEFA doit lui permettre de se "rapprocher de nouvelles audiences et asseoir sa réputation". L'Euro 2020, reporté d'un an en raison de la pandémie de coronavirus, se tiendra du 11 juin au 11 juillet 2021 dans divers pays d'Europe. (Belga)