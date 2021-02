La Gantoise - Charleroi (0-1): les Zèbres mènent, mais gaspillent énormément!

Suite et fin des huitièmes de finale de la Croky Cup ce jeudi avec notamment la rencontre entre La Gantoise et Charleroi (18h) et un derby bruxellois entre l'Union Saint-Gilloise, leader en 1B, et le Sporting d'Anderlecht (20h45).

> LE DIRECT VIDEO LES MEILLEURS MOMENTS: MI-TEMPS 44e: Arslanagic ne peut continuer, il est remplacé par Bruno Godeau. 39e: Arslanagic est au sol après un choc à la tête. 32e: un coup franc de Morioka vers Benavente dont la tête semble partir au-dessus du but, mais Bolat doit quand même dégager en corner, qui ne donne rien. 21e: Charleroi gaspille encore une occasion avec Fall qui loupe son face-à-face avec Bolat. 18e: Morioka s'infiltre dans le rectangle et glisse pour Benavente qui se retourne et donne à Nicholson au point de penalty, mais il manque complètement sa frappe! 14e: un long ballon de Dessoleil vers Nicholson qui remise sur Benavente qui repique dans l'axe, mais son tir est capté en deux temps par Bolat. 10e: Bruno, lancé en profondeur, se retrouve aux abords du rectangle et glisse à Nicholson, mais son tir est bloqué par Bolat. 2e: BUT POUR CHARLEROI! Nicholson ouvre déjà le score pour les Zèbres après un ballon mal négocié par Fortuna. 1e: coup d'envoi de cette rencontre! Voici la composition des équipes: La Gantoise: Bolat, Hanche-Olsen, Arslanagic, Nurio Fortuna, Castro-Montes, Mohammadi, Owusu, Kums, Bezus, Bukari, Yaremchuk. Charleroi: Descamps, Van Cleemput, Dessoleil, Vranjes, Kayembe, Morioka, Bruno, Ilaimaharitra, Benavente, Fall, Nicholson. L'AVANT-MATCH: Mercredi soir, le Club de Bruges s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique au détriment de l'Antwerp mercredi (3-1), Eupen a battu l'Olympic de Charleroi (5-1) et Genk est venu à bout de Saint-Trond (1-0). Ce jeudi marque la suite et la fin des huitièmes. D'abord, le Beerschot accueillera Malines et La Gantoise affrontera Charleroi sur le coup de 18h. Cette rencontre sera à suivre en direct dès 17h30 sur Club RTL et RTLSport.be! Ces 1/8es se ponctueront par un derby bruxellois entre l'Union Saint-Gilloise, leader en 1B, et le Sporting d'Anderlecht (20h45, à suivre après La Gantoise - Charleroi).