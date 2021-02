Union Saint-Gilloise - Anderlecht: un derby bruxellois pour une place en quarts de finale (20h45)

Suite et fin des huitièmes de finale de la Croky Cup ce jeudi avec notamment la rencontre entre La Gantoise et Charleroi (18h) et un derby bruxellois entre l'Union Saint-Gilloise, leader en 1B, et le Sporting d'Anderlecht (20h45).

Coup d'envoi à 20h45. Voici la composition des équipes: Union Saint-Gilloise: Anderlecht: L'AVANT-MATCH: Mercredi soir, le Club de Bruges s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique au détriment de l'Antwerp mercredi (3-1), Eupen a battu l'Olympic de Charleroi (5-1) et Genk est venu à bout de Saint-Trond (1-0). Ce jeudi marque la suite et la fin des huitièmes. D'abord, le Beerschot accueillera Malines et La Gantoise affrontera Charleroi sur le coup de 18h. Cette rencontre sera à suivre en direct dès 17h30 sur Club RTL et RTLSport.be! Ces 1/8es se ponctueront par un derby bruxellois entre l'Union Saint-Gilloise, leader en 1B, et le Sporting d'Anderlecht (20h45, à suivre après La Gantoise - Charleroi).