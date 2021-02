Croky Cup: la réaction de Mehdi Bayat après le match entre La Gantoise et Charleroi (vidéo)

Voici la réaction de Mehdi Bayat après le match entre La Gantoise et Charleroi (3-1) jeudi soir en huitième de finale de la Croky Cup.

La Gantoise s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique, jeudi soir. Les Buffalos, longtemps menés par Charleroi, ont marqué trois fois dans le dernier quart d'heure pour s'imposer 3-1. "On est évidemment déçu", a confié Mehdi Bayat, administrateur-délégué du Sporting, au micro de notre journaliste Renaud Terreur. "On a fait une première période de très haut niveau. On doit renter à la pause avec 1 ou 2 buts de plus et le match doit être plié. Déçu aussi parce qu'on pensait avoir marqué ce 2e but, finalement signalé hors-jeu. Les changements de Gand ont tout de suite apporté quelque chose et on a complètement perdu la phase de jeu".

Depuis son arrivée chez les Zèbres, ils ne se sont jamais qualifiés pour les quarts de finale. "Je ne sais pas comment ça se fait. J'avais pourtant dit que ce n'était pas la priorité cette année. Il faut que les astres soient alignés au bon moment lors de ces matches de Coupe. Si quelqu'un regarde la première période et puis le résultat, il se dit que ce n'est pas possible. Il va falloir travailler, on n'a pas le choix. On ne peut que se concentrer sur le championnat puisqu'on est éliminé de la Croky Cup. Les Playoffs I? Malgré nos résultats bizarres cette saison, nous avons encore une carte à jouer à ce niveau-là. On ne peut que miser sur le championnat, les choses sont claires".