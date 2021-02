Croky Cup: voici la réaction de Vincent Kompany après Union Saint-Gilloise - Anderlecht (vidéo)

Voici la réaction de Vincent Kompany après Union Saint-Gilloise - Anderlecht en Croky Cup (0-5).

Le Sporting d'Anderlecht s'est imposé largement (0-5) face à l'Union Saint-Gilloise jeudi soir lors du dernier huitième de finale de la Coupe de Belgique. "Ce que j'ai vu en première période, c'est une Union techniquement bien, qui faisait bien circuler le ballon et qui arrivait à nous poser des problèmes entre les lignes, ce qui est assez rare, et je suis satisfait de voir mon équipe, au lieu d'être plus nerveuse, devenir plus calme avant de marquer le second but. Après, bien sûr, les buts marqués en 2e période et les rentrées en jeu des joueurs qui étaient sur le banc nous ont donné un petit plus pour faire la différence aujourd'hui. Pour moi, le plus important, c'était de rester calme et dans notre match. on ne s'est pas laissé abattre par le fait que le match soit compliqué pour nous. Dès qu'on marque le premier but du match, ça nous donne un avantage dans le sens où avec notre vitesse on pouvait faire mal".

Sur le banc, on entend souvent l'ancien Diable Rouge donner (crier) des consignes à ses joueurs, très régulièrement. "Je ne peux rien leur donner, rien leur laisser. C'est le plus important. Je ne peux pas coacher et du jour au lendemain les rendre 15-20% meilleurs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Je peux juste leur donner une approche pour grandir plus vite, mais je ne peux rien leur laisser. En match, c'est la même chose que je fais à l'entraînement. Et en dehors, j'essaie d'être un peu plus relax avec eux et leur donner un peu de liberté car ils ont beaucoup de pression de ma part sur le terrain".