Croky Cup: voici la réaction de Felice Mazzu après Union Saint-Gilloise - Anderlecht (vidéo)

Le Sporting d'Anderlecht s'est imposé largement 0-5 face à l'Union Saint-Gilloise jeudi soir lors du dernier huitième de finale de la Coupe de Belgique. "Je trouve le score très dur pour mes joueurs par rapport à ce qu'ils ont montré pendant 60 minutes, jusqu'au 2e but. On avait une bonne possession, on s'est créé pas mal de bons mouvements, on a eu des opportunités de mener, puis on a ce but, d'une efficacité qu'Anderlecht a eu aujourd'hui, cette grosse efficacité. Je ne pense pas que c'est mérité pour mes joueurs d'être menés à la pause, mais bon, c'est le football. On est rentré en 2e période avec de bonnes intentions jusqu'au 2e but qui nous a cassé les jambes si on peut dire, puis après on a fait un peu n'importe quoi, on a pris des buts trop facilement et on n'a plus été dans l'organisation. C'est la différence entre la Division 1A et la D1B, c'est cette efficacité dans les deux rectangles et cette maturité de pouvoir rester consistant quand on est mené. On n'a pas souvent été mené cette saison-ci comme c'e fut le cas aujourd'hui et je pense que là on doit grandir dans la maturité".

Les Mauves ont surtout fait mal lors des transitions offensives. "Oui, c'est une équipe de transitions avec beaucoup de vitesse. C'est indispensable pour jouer au plus haut niveau et on devra absolument être attentif à cette analyse là pour le futur".

Le futur, c'est le championnat. "Cette défaite va peut-être nous faire du bien, elle va nous permettre de redescendre les pieds sur Terre et de se dire qu'on a encore beaucoup de travail, ça c'est une certitude. Notre objectif, c'est bien évidemment cette montée, on va devoir et pouvoir nous concentrer sur cette montée".